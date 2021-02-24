Kemal Kılıçdaroğlu'na 'iki satırlık adam' diyen Mehmet Kesimoğlu yeniden CHP'de

Muharrem İnce'yi desteklediği için aday gösterilmemesinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'iki satırlık adam' diyerek partisinden istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu yeniden CHP'ye katıldı.

Muharrem İnce desteği istifasını getirdi

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu İnce'yi desteklediği için aday gösterilmemesinin üzerine partisinden istifa etmişti. Kılıçdaroğlu ve ekibi için "İki satırlık adamlar" ifadelerini kullanan Kesimoğlu, Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğu sürece CHP'ye dönmeyeceğini söylemişti.

Yeniden CHP'ye katıldı

2019'daki yerel seçimlerde bağımsız olarak girdiği seçimlerde Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kesimoğlu, yeniden CHP üyesi oldu.

Kararını sosyal medyadan açıklayan Kesimoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisini davet ettiğini belirtmişti.

Kılıçdaroğlu'na 'iki satırlık adam' demişti

2 sene önce partisiyle sorun yaşayan Kesimoğlu, istifa kararını, "Ben, CHP Genel Merkezi'ni esir almış ve partimizi her geçen gün rezil eden bu 'iki satırlık' adamlara meydan okuyorum, isyan ediyorum, başkaldırıyorum! Kılıçdaroğlu ve ekibi orada olduğu sürece CHP'ye dönmeyeceğim" ifadeleriyle duyurmuştu.