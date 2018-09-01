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Kemal Kılıçdaroğlu ve İnce düğünde buluştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, İncek'te gerçekleştirilen törenle Mine Alşan ile evlendi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 22:07
Kemal Kılıçdaroğlu ve İnce düğünde buluştu

Düğün tarihi için 1 Eylül Dünya Barış Günü seçilirken, tören Ankara  İncek'teki La Rossa Wedding'te yapıldı.

Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıyarken,  nikah şahitleri Murat Karayalçın, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile Yılmaz Çapan oldu.

Çift, misafirlerden çiçek göndermek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme  Derneğine bağışta bulunmalarını istedi.

Çiftin akrabalarının yanı sıra parti yöneticileri, milletvekilleri ve  siyaset dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı düğüne CHP'nin cumhurbaşkanı  adayı Muharrem İnce de katıldı.

Düğün için mevcut milletvekilleri, eski ve yeni Parti Meclisi (PM) ile  Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine davet gönderilmişti.

Güney Kore'de siyaset bilimi alanında doktora yapan Kerem  Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye dönerek 2009'dan bu yana birlikte olduğu  Mine Alşan ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Çift, geçen yıl nisan ayında Mine Alşan'ın memleketi Trabzon'da aile  arasında nişanlanmıştı.

Nişan sonrası vatani görevi için Sivas'a giden Kerem Kılıçdaroğlu,  Temeltepe Askeri Kışlası'nda kısa dönem askerlik yapmıştı.

Kerem Kılıçdaroğlu'nun mart ayında terhis olmasının ardından düğün  hazırlıklarına başlanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 22:07
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Ankara
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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