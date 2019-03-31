Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP adayları oy kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber oyunu Arjantin İlkokulu'nda kullandı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklardır. İnşallah martın sonu bahar olur diyoruz" dedi.

İmamoğlu: Güzel olacağını umuyorum

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu oyunu kullandı.

Ekrem İmamoğlu, "Şehrimiz için İstanbulumuz için hayırlı olsun. İstanbul için güzel olacağını umuyorum. Demokrasinin olduğu, herkesin mutlu huzurlu olduğunu bir İstanbul umut ediyorum" dedi.

Yavaş Çankaya'da oyunu kullandı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, eşi ve kızıyla birlikte oyunu Çankaya'da Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Yavaş, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün oyumuzu kullandık. Bizim büyük ailemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak. Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulan her şey boştur. En düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Proje konuşmak yerine istemediğimiz şeyler konuştuk. Bunun en güzel cevabını sandıkta seçmen verecektir" dedi.