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Kemal Kılıçdaroğlu: SGK'yı bunlar batırdı

Geçmişte SGK'yı batırdığı için sıkça eleştirilen Kemal Kılıçdaroğlu, suçu AK Parti'ye attı.

30 Ekim 2018 Salı 15:40
Kemal Kılıçdaroğlu: SGK'yı bunlar batırdı

Sosyal güvenlik bir haktır. Emeklilikte yaşa takılanlar bizim de hakkımız var diyorlar. Hakkımız elimizden alındı, hakkımızı teslim edin diyor. Erdoğan maliyet 750 milyar lira diyor. Tamamen uydurma. 'Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde fırsatçılar ve bunlar türedi' diyor. 

SGK'YI AK PARTİ BATIRMIŞ

Suriyelilere 35 milyar lira harcarsın hak arayana da türedi dersin. Senin yazlık, kışlık, uçan sarayın var. Garibanın nesi var? SGK bunu kaldıramazmış. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu batıranlar bunlar."

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:40
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