Kemal Kılıçdaroğlu, olimpiyat ve dünya şampiyonu bir grup sporcuyla bir araya geldi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olimpiyat ve dünya şampiyonu bir grup sporcuyla Parti Genel Merkezindeki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olimpiyat ve dünya şampiyonu bir grup sporcuyla Parti Genel Merkezindeki makamında bir araya geldi.

Bir grup eski milli takım sporcu, koleksiyon değerindeki Milli takım formasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye etti. Görüşmeye eski milli takım sporcularından, Güreş Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, Halter Olimpiyat Şampiyonu Taner Sağır, Halter Olimpiyat Şampiyonu Nurcan Taylan, Halter Olimpiyat Üçüncüsü Sedat Artunç, Halter Dünya Şampiyonu Ekrem Celil, Halter Dünya Şampiyonu Hafız Süleymanoğlu, Atlet Muharrem Dalkılıç, Halter Milli Takım Antrenörü Ömer Öztürk katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na Spordan Sorumlu Başdanışmanı Kenan Nuhut da eşlik etti.

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