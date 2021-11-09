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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Türkkan'a sahip çıktı!
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Türkkan'a sahip çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesini 'provokasyon' olarak yorumlayarak bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 03:19:00 - 2021-11-09 03:29:31
Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Türkkan'a sahip çıktı!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıda Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan konusu da gündeme geldi. Günlerdir konuyla ilgili açıklamada bulunmayan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada Türkkan'a arka çıktı.

Kılıçdaroğlu, Türkkan’a tepki gösteren vatandaşın İzmir’de yaşadığının tespit edildiğini ve Meral Akşener’e tepki göstermek için özel olarak Bingöl’e geldiğini öne sürdü.

"Provokasyonlar artabilir"

T24'te yer alan habere göre, yaşananların provokasyon olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bu tür provokasyonlar artabilir. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyız" dedi.

 

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