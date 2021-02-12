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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu korona aşısı oldu mu? Kılıçdaroğlu aşıyı nerede oldu?
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu korona aşısı oldu mu? Kılıçdaroğlu aşıyı nerede oldu?

Son dakika haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli dün de ikinci doz aşılarını yaptırmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 12:16:00 - 2021-02-12 12:23:13
Kemal Kılıçdaroğlu korona aşısı oldu mu? Kılıçdaroğlu aşıyı nerede oldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." dedi. İYİ Pati Genel Başkanı Merak Akşener de ilk doz aşısını yaptırmıştı. Akşener’in de ikinci doz aşıyı yaptırması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, Çin'den getirilen koronavirüs aşısına ilişkin de "Çin'den aşı getirdiler. Eskiden biz aşı üretirdik. Çocuklarımıza aşı yapardık. Şimdi dışarıdan aşı alıyoruz.” demişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yerli aşılarda ikinci faza geçildiğini söylemişti. Yerli aşıda da Faz-2 çalışmalarının başladığını da duyuran Koca, "17 yerli aşı adayımız var. Bugün en önde giden aşı adayımız için Faz 2 insan deneylerinin gönüllüleri aşılanmaya başlandı.Faz-2 çalışması bugün yerli aşıda başlandı. Bir hafta veya 10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına izin verilecek, başlayacak. Bu dönemde erken olarak yerli aşıyı geliştirmemiz önemli. Faz-3 çalışmasına Nisan ayı ve sonrası dönemde başlamış olacağız" açıklamasını yapmıştı.

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Yorumlar

Erdogan

Birde domuz girip assisi vurun lutfen;cinsine ceksin!!!!
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