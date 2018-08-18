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Kemal Kılıçdaroğlu: Kofi Annan'ı saygıyla hatırlayacağız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kofi Annan'ı, Kıbrıs barışı için verdiği mücadele dolayısıyla hep saygıyla hatırlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:52
Kemal Kılıçdaroğlu: Kofi Annan'ı saygıyla hatırlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsviçre'nin başkenti Bern'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan için Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Yaşamını yitiren Nobel Barış Ödüllü Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan'ı, Kıbrıs barışı için verdiği mücadele dolayısıyla hep saygıyla hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:52
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan
  3. Anadolu Ajansı

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