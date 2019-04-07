Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye gidiyor! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde ittifak yaptıkları İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, saat 10.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile görüşecek. Teşekkür ziyareti kapsamında gerçekleşecek görüşmede, seçim sonuçları ile İstanbul'daki oy sayımının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.