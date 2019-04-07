Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye gidiyor!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde ittifak yaptıkları İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulunacak.07 Nisan 2019 Pazar 22:19
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, saat 10.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile görüşecek.
Teşekkür ziyareti kapsamında gerçekleşecek görüşmede, seçim sonuçları ile İstanbul'daki oy sayımının da gündeme gelmesi bekleniyor.
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