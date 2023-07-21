Kemal Kılıçdaroğlu itiraf etti! Faik Öztrak ters köşe oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Ümit Özdağ ile aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı?" sorusuna, "Var" karşılığını verdi.

Protokolde Özdağ'a İçişleri Bakanlığı dahil iki bakanlık sözü verip vermediği sorulan Kılıçdaroğlu, "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta." cevabını verdi.

Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Sayın Öztrak neden yok gibi açıklama yaptı" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Öztrak protokolü bilmiyor ki" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, danışman dahil hiç kimsenin protokolü bilmediğini söyledi.

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Ümit Özdağ ne demişti?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık. Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı. Ben İçişleri Bakanı olacaktım." demişti.

Faik Öztrak yalanlamıştı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, "Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diye konuştu.