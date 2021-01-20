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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu Hrant Dink'i andı
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu Hrant Dink'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2007'de uğradığı suikastla hayatını kaybeden Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i andı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:37:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu Hrant Dink'i andı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hrant Dink, Anadolu topraklarının bir evladıydı. Hoşgörüyle yoğrulmuş bu coğrafyada nefrete karşı sevgiyi büyütmekten asla vazgeçmemeliyiz. 14 yıl önce aramızdan koparılan Dink'i saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında, Dink'in görüntülerinin bulunduğu bir video da yer aldı.

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