Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı'ya fena yüklendi! 'Ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar'

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 6'lı ittifakın cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kalame aldığı yazısında, "Kemal Bey, CHP içindeki bir grubun, bir kliğin adayı olabilir. Hatta parti teşkilatı da Kemal Bey’in adaylığını isteyebilir. Adı üstünde teşkilat. Deniz Baykal genel başkan olsa onu ister, ben olsam beni." dedikten sonra, Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmemesi gerektiğini ifade erek, şunları yazdı:

İyi Partililerin kaçta kaçı ister, Saadetlilerin kaçta kaçı ister, Demokratların, DEVA’lıların, Geleceklilerin kaçta kaçı!

Bırakın onları bir kenara mecburen oy verecek bile olsa CHP’lilerin kaçta kaçı ister Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görmeyi?

CHP’nin tamamı istese, biraz da merkez sağdan gelse alacağı oy Muharrem İnce’nin 3 üstüdür, bilemedin 5 üstüdür.

Konunun da öyle Alevilikle, Sünnilikle alakası yoktur.

AK Parti çok yıpranmış olabilir, ekonomik kriz çok kötü vuruyor ve vuracak olabilir.

Ama olmaz.

Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Türkiye’nin içine sindiremezsiniz.

Kılıçdaroğlu: Bu böyle biline

Altaylı'nın yazısını sindiremeyen CHP Genel Başkanı, isim kullanmadan sert bir açıklama yaptı.

"Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim... Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte." diyen Kılıçdaroğlu, Altaylı'yı şu ifadelerle yerden yere vurdu:

Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.

Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, “Alo Holdinglerin” medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline.