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Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Barış Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dünya Barış Günü'nü kutladı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:56
Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Barış Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Barış Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, gün dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yaşar Kemal'in, "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır." sözünü hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhaliflerin zindanlarda tutulduğu, çocuğunu arayan anaların şiddet gördüğü bu ülkede; umudu korumalıyız, barış türküleri söylemeye devam etmeliyiz. Dünya Barış Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 10:56
  1. Türkiye
  2. Fatih
  3. Dünya Barış Günü
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Anadolu Ajansı

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