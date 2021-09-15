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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu dinlediği müziklerin listesini paylaştı! İşte laikçilerin çok kızacağı o ilahi
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu dinlediği müziklerin listesini paylaştı! İşte laikçilerin çok kızacağı o ilahi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yol seyahatlerinde dinlediği 42 şarkılık bir liste paylaştı. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun Yunus Emre'nin şiirinden seslendirilen bir parçayı dinlediği ortaya çıktı. İşte o ilahi..

Yeniakit Publisher
2021-09-15 15:55:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu dinlediği müziklerin listesini paylaştı! İşte laikçilerin çok kızacağı o ilahi

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından uzun yol seyahatlerinde dinlediği şarkıların listesini paylaştı. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun Yunus Emre'nin şiirinden yazılan bir ilahiyi de dinlediği ortaya çıktı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun uzun yollarda dinlediği ilahi: Ben yürürüm yane yane

Ben yürürüm yane yane

Aşk boyadı beni kane

Ne akilem ne divane

Gel gör beni aşk neyledi

 

Gel gör beni beni aşk neyledi

Derde giriftar eyledi

Gel gör beni beni aşk neyledi

Gel gör beni aşk neyledi

 

Gâh eserim yeller gibi

Gâh tozarım yollar gibi

Gâh coşarım seller gibi

Gel gör beni aşk neyledi

 

Gel gör beni beni aşk neyledi

Derde (bilgi yelpazesi.net) giriftar eyledi

Gel gör beni beni aşk neyledi

Gel gör beni aşk neyledi

 

Ben yunusu bi'çareyim

Dost elinden avareyim

Baştan ayağa yareyim

Gel gör beni aşk neyledi

 

Gel gör beni beni aşk neyledi

Derde giriftar eyledi

Gel gör beni beni aşk neyledi

Gel gör beni aşk neyledi

 

Yunus Emre

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