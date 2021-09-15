Kemal Kılıçdaroğlu dinlediği müziklerin listesini paylaştı! İşte laikçilerin çok kızacağı o ilahi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yol seyahatlerinde dinlediği 42 şarkılık bir liste paylaştı. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun Yunus Emre'nin şiirinden seslendirilen bir parçayı dinlediği ortaya çıktı. İşte o ilahi..
Yeniakit.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından uzun yol seyahatlerinde dinlediği şarkıların listesini paylaştı. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun Yunus Emre'nin şiirinden yazılan bir ilahiyi de dinlediği ortaya çıktı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun uzun yollarda dinlediği ilahi: Ben yürürüm yane yane
Ben yürürüm yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Gel gör beni aşk neyledi
Gâh eserim yeller gibi
Gâh tozarım yollar gibi
Gâh coşarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde (bilgi yelpazesi.net) giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Gel gör beni aşk neyledi
Ben yunusu bi'çareyim
Dost elinden avareyim
Baştan ayağa yareyim
Gel gör beni aşk neyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Gel gör beni aşk neyledi
Yunus Emre