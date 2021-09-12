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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li sanarak MHP'li belediyeye övgüler yağdırdı!
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li sanarak MHP'li belediyeye övgüler yağdırdı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye sanarak MHP Gölbaşı Belediye'sine övgüler yağdırdı. Kılıçdaroğlu'nun yeni gafı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 17:39:00 - 2021-09-12 17:51:09

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye ait olduğunu düşünerek MHP Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e övgüler yağdırdı. CHP Liderinin gafı sosyal medyada dalga konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bademlidere Kent Ormanı Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı. Burada katılımcalara bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin başarılarından ve başkanların çalışmalarından bahsetti.

CHP Lideri, konuşmasında gaflarına da bir yenisini ekledi.

Kılıçdaroğlu MHP'li başkana övgü yağdırdı

Gölbaşı Belediyesi'nin CHP'de olduğunu sanan Kılıçdaroğlu, MHP Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e övgüler yağdırdı.

İmkansızlıklar içinde Gölbaşı'nı ayağa kaldırdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gölbaşı'ndaki belediye başkanımız da olağanüstü çalışmalar yapıyor. Bütün imkansızlıklara rağmen o da Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor. İnşallah önümüzdeki süreç içinde göreceksiniz. Sözüm söz." ifadelerini kullandı.

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