Kemal Kılıçdaroğlu, bu yazıdan sonra insan içine çıkamaz

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan ABD'ye kaçacak" iftirasını ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu. Kılıçdaroğlu'nun, daha önce de Erdoğan’ın kaçacağını iddia ettiğini belirten Selvi, "Ne zaman ve nerede 19 Mart 2014 tarihinde. FETÖ’nün televizyonu STV’de. STV Ankara Temsilcisi Abdullah Abdulkadiroğlu ile canlı yayında. Kılıçdaroğlu: Emin olun yurtdışına kaçmaktan başka bunun bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Abdullah Abdulkadiroğlu: Kaçmak derken, niye kaçsın? Kılıçdaroğlu: Kaçacaktır efendim. Yargılanacaktır. Bunun kurtuluşu yok. Kılıçdaroğlu’nun desteklediği FETÖ’cüler kaçtı ama Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmeye devam ediyor. 15 Temmuz gecesi Erdoğan darbecilerle mücadele ederken, FETÖ’cü hesaplar da 'Erdoğan kaçtı' diye yayınlar yapıyorlardı. Erdoğan burada lakin kaçacak diyenler kaçtı. Sufle FETÖ’den, söylem Kılıçdaroğlu’ndan. Zihniyet ise 27 Mayıs darbecilerinden" ifadelerini kullandı.