  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sen kaçmasını iyi bilirsin Kılıçdaroğlu FETÖ ağzıyla Erdoğan’a yine ‘kaçacak’ dedi

Bu kez Ruslar duyurdu! Rusya, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan ve Macaristan Türkiye'den almaya geliyor

Fatih Erbakan Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sorusuna cevap verdi!

Suudi Arabistan, İsrail'e 'normalleşme' şartı! "Filistin sorununun çözülmeli"

2029'a kadar F-35 yok! Son gelişme sonrası yıkıldılar

Altın için son tahmin gündemi altüst edecek! Kenarda köşede altını olanlar bu habere dikkat

Erdoğan'ın Miçotakis resti soğuk duş etkisi yaptı, plan deşifre oldu! ABD eğer bunu feda ederse...

Türkiye'ye oluk oluk para akacak! Bundan dünyada sayılı ülkede var

Libya bomba anlaşmayı dünyaya ilan etti: Türkiye'den satın aldık

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki üstüne tepki "İç kaos oluşturmak istiyor"
Medya Kemal Kılıçdaroğlu, bu yazıdan sonra insan içine çıkamaz
Medya

Kemal Kılıçdaroğlu, bu yazıdan sonra insan içine çıkamaz

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan ABD'ye kaçacak" iftirasını ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 12:43:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu, bu yazıdan sonra insan içine çıkamaz

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan ABD'ye kaçacak" iftirasını ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu. Kılıçdaroğlu'nun, daha önce de Erdoğan’ın kaçacağını iddia ettiğini belirten Selvi, "Ne zaman ve nerede 19 Mart 2014 tarihinde. FETÖ’nün televizyonu STV’de. STV Ankara Temsilcisi Abdullah Abdulkadiroğlu ile canlı yayında. Kılıçdaroğlu: Emin olun yurtdışına kaçmaktan başka bunun bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Abdullah Abdulkadiroğlu: Kaçmak derken, niye kaçsın? Kılıçdaroğlu: Kaçacaktır efendim. Yargılanacaktır. Bunun kurtuluşu yok. Kılıçdaroğlu’nun desteklediği FETÖ’cüler kaçtı ama Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmeye devam ediyor. 15 Temmuz gecesi Erdoğan darbecilerle mücadele ederken, FETÖ’cü hesaplar da 'Erdoğan kaçtı' diye yayınlar yapıyorlardı. Erdoğan burada lakin kaçacak diyenler kaçtı. Sufle FETÖ’den, söylem Kılıçdaroğlu’ndan. Zihniyet ise 27 Mayıs darbecilerinden" ifadelerini kullandı.

 

 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

A goz

Akıl fukarasi yazık ne söylediy se kusuruma bakmayın önüne ne yazılıyor sa onu konusuyor

yakup

şu müptezel herif ölse de millet rahat bir nefes alsa ne var.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay