İşte Hukukçu yazar AV. Ömer Faruk Uysal'ın kaleme aldığı o yazı;

İlk bakışta bu kelimeler aynıymış veya benzermiş gibi görünebilir. Aynı değiller, önemli farkları vardır. Analiz etmekte ve ayrıştırmakta büyük fayda vardır. İyi tasnif eden iyi öğretir.

Büyük şefe ailesinin verdiği isim Mustafadır. Ancak Selanik Askeri Rüşdiyesindeki (ortaokulu) matematik öğretmeni Mustafa Efendi: "Oğlum senin isminde Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak; bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun" der, Mustafa Kemal olur. Fakat o ne Mustafa ne de Kemal ismini sevmez. İkisi de Arapça, üstelik Mustafa Hz. Peygamberin ismidir. Bu sebeple 1935'te nüfus kağıdına adını, eski Türkçe de "kale" anlamına gelen Kamal şeklinde yazdırmıştır. Yani Mustafa Kemal'lin askerleri, aslında sadece Kamalin askerleridir.

Kemalizm'de (Kamalizm) ölümünden sonra icad edilmiş bir politikalar bütünü, ideoloji ve siyaset tarzıdır. Kendisi bir ideoloji icad etmediği gibi, bunu ifade de etmemiştir. Onun en büyük özelliği son derece pratik ve pragmatik bir karakterde olmasıdır. Mesela 1920'lere kadar bir antiemperyalist, SSCB yanlısı, ve Devlet-i Aliye'yi kurtarmaya çalışan, İslam uğruna cihat eden bir Osmanlı subayı ve mücahittir. Samsuna Osmanlı derin devleti ve Sultan Vahidüddinin görevlendirmesi, gemi, altın, personel, atlar ve arabalar ve ordu müfettişliği yetkileriyle donatılmış olarak gönderilmiştir. TBMM açılışındaki oldukça dindar proğram dikkat çekicidir.

Samsuna elbette Devlet-i Aliye ve Sultan Vahidüddine isyan ederek gitmiş değildir. Her gittiği yerde Devlet-i Aliye vazifelisi olarak çok itibar ve itaat görmüştür. Zira Osmanlı henüz yıkılmamıştır. Cumhuriyet ancak 29 Ekim 1923'te, laiklik ise ölümünden 1 yıl önce 1937'de akıllara gelmiştir. Yoksa 1876, 1921 ve 1924 anayasalarına göre Türkiye bir İslam devletidir. Rekabet ettiği üstü Enver Paşa gibi o da Hanedan-ı Osmaniye'ye damat olmak istemiş, kısmet olmamıştır.

Kemalizm esasen dört başı mamur ve kendi icadı tam bir ideoloji de değildir. Mesela Marks veya Comte gibi bir kuramcı değildir. Lenin gibi, büyük ve etkili bir kuramı siyasete ve tatbikata dönüştürmüş bir teorisyen (ideolog) da değildir. O tipik bir pragmatik tatbikatçıdır. Bu sebeple, ondan isteyen dindar, isteyen ateist, isteyen ulusçu, isteyen evrenselci, isteyen saltanatçı, isteyen cumhuriyetçi, vs.vs.Kamallar çıkarabilir. Zaten çıkarılmıştır da. Körlerin fil tarifi gibi bir şey.

Günümüzde Kemalizm bir ideoloji kabul ediliyor. Bunun bir ideoloji olduğunu, Selanikli hemşerisi Munis Tekinalp iddia etmiş ve kitabını da yazmıştır. 1936'da yayınlanan eserde, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık nazari ve pratik bakımından ele alınmıştır.

Munis Tekinalpe yakından bakarsak; Eski Türklerde Tekinalp, eşsiz kahraman demektir, Türkçü bir isimdir. Fakat o gerçekte Moiz Cohen isimli bir Yahudidir. Musa ismini de kullanmış (Museviliğe selam çakmıştır). Babası İzak bir hahamdır. Kendisi de bu yönde bir eğitim almıştır. Selanik Yahudilerindendir. Sonradan Müslüman olmuş bir dönme aile de değildir, bildiğiniz İbranidir. Sual; Kemalizmin, Türk ulusçuluğunun, kitabını neden Selanikli bir Hahamın oğlu Moiz Cohen yazmıştır? Bu işi yapacak bir Türk yok muydu? Ulusçuluk ve Kemalizm'den en iyi onlar mı anlar, niye?

CHP'nin 6 oku, yani Kemalist prensipler esasen tam bir ideoloji teşkil etmezler. Zaten devletçilik, halkçılık, cumhuriyetçilik ve inkılapçılık birer ilke de sayılmazlar. Günümüzde devletçilik ve halkçılık içeriksiz, demode, CHP tarafından da dillendirilmeyen şeylerdir. Cumhuriyet zaten ilan edilmiş, olmuş bitmiştir. Sadece bir hükümet şeklidir ve bugün en antikemalistler dahi monarşiye dönelim demiyorlar. Osmanlı devrinde bir anlamı olabilirdi. 103 yıllık cumhuriyet döneminde abesle iştigal. İnkılapçılık da, olmuş bitmiş, geçmişte kalmış, tüm aktüalitesini de yitirmiştir. Yeniden harf inkılabı talebi yoktur. İsteyen istediği harflerle okuyor. Ezan da "Tanrı Uludur"a dönemez. CHP'li mebusların da katkısıyla aslına dönmüştür. Günümüzde şapkasızların başına çiviyle şapka çakılamaz, Rize bu yüzden bombalanamaz. CHP ve ADD mensupları dahi şapkasızdır. Kimse yeniden Türk Müziği yasağı getiremez, Kürt Müziği yasağı da olmaz!

"Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir." Büyük şefin fikriyatını ve icraatını en iyi bu cümle ifade ediyor. Ancak tek bir adamın eseri olan şey, halk, cumhur, ekseriyet demek olan cumhuriyet nasıl sayılacaktır? Herşey tek adamın ve tek adama bağlıysa, o Türkiye Cumhuriyeti değil de, Türkiye Ferdiyeti rejimi olmaz mı? İkinci bir parti ve serbest seçimler de yasaktır. Bunun nesi cumhuriyet? Abdülhamid Han devrinde bile muhtelif partiler ve serbest seçimler vardı. Değil Sultanın ismi, Hanedan-ı Osmaniye'nin ismi dahi 1876 ve 1921 anayasalarında yer almazdı. Ama anayasaya göre burası Atatürk Cumhuriyeti, Atatürk milliyetçiliği ve Atatürk ilke ve inkılapları devletidir. Bunlar CHP 6 okudur, diğer partiler niye varlar?

Ayrıca tek adamın hem cumhuriyeti hem de Cumhuriyet Halk partisi varsa, onlar birbiriyle çelişir. Cumhuriyet bir bütün ve halk çoğunluğu demektir. Parti ise parça, party, kısım demektir. Hem bütün hem de parça tek adamınsa geriye ne kalıyor? "Parçanın Bütünü Parçal(aştır) aması" sonucu doğacaktır. (Aynı başlıklı yazımızı öneririz.) İçişleri Bakanı parti sekreteri, il başkanı vali, ilçe başkanı kaymakam, 6 ok anayasa ilkeleri. Oh ne ala memleket! Kemalizm işte budur ve bu tutarlı bir cumhuriyet ideolojisi değildir. Bu tekçi (monist) yapı saltanat devrinde dahi yoktu!

Kemalist ise Kemalizm taraftarı demektir. Hiç şüphesiz çeşit çeşit Kemalist var. Herkes farklı anlıyor. Günümüzde en ilginç ayırım, Atatürk’ün partisi CHP'mi yoksa Yeni Parti mi? Bugün daha kalabalık bir grup (Yeni Parti) CHP'yi gömüyor. En fazla ona yükleniyor. CHP'nin bir önceki genel başkanı Özel, kendinden önceki ve mevcut genel başkan Kılıçdaroğlu ve ekibini (CHP'yi) hainlikle suçluyor. CHP ise YP'yi hırsızlık, yolsuzluk ve arınmamakla suçluyor. İyi ama bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimini kazansaydı şu anda Kemal bey cumhurbaşkanı idi. Haindir diye CHP genel başkanlığına yakıştırmadığınız Kılıçdaroğlunu, cumhurbaşkanlığına layık görmüştünüz. Bütün bunlardan anlaşılan şudur; Kemalizm, cumhuriyet, ilke ve inkılaplar, Atatürk'ün CHP'si felan, hepsi günlük politik kavgada tüketilen cebhanedir. Kimse işin aslına ve varsa ilkesel yönüne bakmamakta, son derece revizyonist, oportünist takılmaktadır.

Kemalizm, son tahlilde bir ideoloji ve bütünlüklü bir politik sistem sayılacaksa; tipik bir Batıcı anlayış olduğu, Batı'da olanların hepsini ve defaten almak istediğini görmekteyiz. Ancak bugün Batı 100/150 yıl önceki üstünlüğünü, dinamizmini, teknolojik ve üretim liderliğini tamamen kaybetmiş ve gerileyen bir medeniyettir. Faşizm ve ırkçılık tekrar yükselmekte ve ciddi bir güvenlik sorunu yaşamaktadır. Nüfus gerilemekte, çalışacak, SSK primi ve vergi ödeyecek genç kalmamaktadır. Kıta yaşlanıyor ve ciddi bir krize doğru hızla koşuyor. Kuyruklu smokin, papyon, Frenk şapkası, balolar, valsler, Klasik Batı müziği, pelerin vs. vs. artık tamamen demode ve Avrupada'da terkedilmiş şekli görüntülerdir. Artık Batı'nın hiçbir cazibesi yoktur. 15/20 yıl içinde olanı da kaybedecektir! Büyük Türk milleti Batıya, Batılıya ve Frenge (Kemalizme) hep temkinli bakmıştır.