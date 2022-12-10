Kemal gitti Mersin’e Gürsel gitti tersine! Hangisi yalan söylüyor?

ABD'den ithal edilen Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu'nun İkinci Yüzyıla Çağrı programına gelmeyi tenezzül bile etmeyerek uzaktan katılımına tepkiler yükselirken, Kılıçdaroğlu'nun bu konu hakkındaki yorumu ise dalga konusu oldu.

Jeremy Rifkin'in toplantıya katılmayarak uzaktan bağlatı yapması CHP yandaşları tarafından bile tepkiyle karşılanırken Kılıçdaroğlu'nun bu durumu savunma biçimi ağızları açık bıraktı. Kılıçdaroğlu, uzaktan bağlantı ile sunum yapan isimlerle ilgili eleştirilere, "Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün..." ifadeleri ile dalga geçer gibi bir yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, bunun bilinçli bir tercih olduğunu belirtti. İstemeleri halinde Jeremy Rifkin, Daron Acemoğlu, Hakan Kara gibi isimlerin salonda olabileceğini ima etti.

Açıklamanın sonrası ise dalga geçer nitelikteydi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye teknolojiyi ilk kez getiriyorlarmışcasına şu ifadeleri kullandı:

Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti.

Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar'ın internet sitesine verdiği röportajda, "Türkiye teknolojiyi görsün istedik. Bilinçli bir tercihti." sözlerini sarf ederken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Mazereti olduğu için gelemedi." diyerek kendi Genel Başkanı'ndan farklı bir savunma üretti.