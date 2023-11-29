Kemal gitti Meral gidici! Tuzakları ayaklarına dolandı

Seçimler öncesi dış güçlerin direktifiyle birbirine benzemez partileri bir araya getirerek terör örgütü uzantısı HDP ile altılı masayı kuran partiler birer birer bunun bedelini ödüyor. Ağır seçim hezimetinin ardından ilk olarak masanın kurucusu olan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu Özgür Özel’e kaptırdı. Ardından da İyi Parti istifalar, kayıp 132 milyon ve taciz iddialarıyla sarsılıyor.

Kemal gitti, Meral gidici

Kulislerde, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in de yerel seçimlerden sonra koltuğunu kaybedeceği konuşuluyor. Olan biteni Akit’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları dile getirdi: “Dış güçlerin direktifiyle birbirine benzemez partileri bir araya getirip HDPKK ile birlikte Türkiye’ye tuzak kurmaya çalıştılar. Ama tuzak kuranların en hayırlısı Allah’tır. Allah da onlara tuzak kurdu. Önce milletin ferasetiyle seçim hezimeti yaşadılar, ardından Kılıçdaroğlu koltuğunu kaptırdı. Akşener de istifalar ve taciz iddialarıyla çalkalanan partisini bir arada tutmakta zorlanıyor. Yerel seçimlerden sonra İyi Parti diye bir parti kalmayacak gibi görünüyor. Türkiye’ye kurdukları tuzakları Allah ayaklarına dolandırdı.

Müstehaklarını buldular

Bu coğrafyada 150 yıldır hesapları olan dış güçlerin desteğiyle kurulmuş bir ortaklıktı 6+1’li masa. Bu proje millete bir tuzaktı. Çünkü hiçbir zaman bir araya gelemeyecek görüşleri bir masaya oturtarak, millete hizmet eden adama iftira atıp, millete ihanet eden adamlara kuzu postu giydirip milletin önüne çıkardılar. Şimdi bunların bu pejmürde hallerini izliyoruz. Bunlara inananlar varsa bunların gerçek yüzünü görmesine de vesile oluyor yaşananlar. Onlara aldanmışlar varsa onları da uyanmaya davet ediyoruz.”

Yeniden Refah Partisi hukukçularından Ali Kaan Kılıçoğlu da, CHP’de ve İP’te yaşananların, Türkiye’nin aleyhine dışarıdan talimat alıp masa kurmanın manevi bedeli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Bedelini ödüyorlar

“Yüce Allah galebe nöbetini İslam’ın lehine çevirdiği 1950 seçimlerinden itibaren, mukaddesatın tersine hareket eden kim varsa planlarını boşa çıkarmıştır. Bunun en ibretlik örneği milli ve manevi duyguların tersine hareket eden CHP’dir. CHP’nin başına gelenlerden ibret almayarak milliyetçilik örtüsü altında, milli ve manevi değerlerimizden uzakta tesis edilen masaya oturarak asıl kuruluş amacını millete ifşa eden İP’in geldiği durum ortadadır. CHP genel başkanını değiştirmiş olsa bile zihniyetini değiştirmediği gibi, İP de aynı şekilde zihniyetini değiştirmeyecektir. Kadere mugayir hareket eden zihniyet ve bundan teşkil eden siyasi partilerin sonunun hüsran olduğu güneşin ziyası gibi aşikardır.”

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