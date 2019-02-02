Kemal Çebi kimdir nerelidir? Kemal Çebi hangi görevlerde bulundu

Kemal Çebi CHP Küçükçekmece belediye başkan adaylığında ismi geçmesiyle birlikte Kemal Çebi’nin kim olduğu araştırılıyor. SHP ve CHP de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP ilçe Başkanlığı yaptı. 2014 yerel seçimlerde Küçükçekmece belediye başkan adayı da olan Kemal Çebi kimdir? Kemal Çebi nereli? Kemal Çebi hangi görevlerde bulundu?

CHP Küçükçekmece belediye başkan adayı kim?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kritik MYK halen devam ediyor. Toplantının bitimiyle Parti Meclisi toplantısına geçilecek. PM’de belediye başkan adayı açıklanacak ilçeler arasında İstanbul Küçükçekmece de var. CHP Küçükçekmece belediye başkan adaylığı için üç isim ifade ediliyor. Kemal Çebi, Sedat Özkan, Şefik Oktan. Kemal Çebi'nin biraz daha ağırlık kazandığı ifade edilse de MYK değerlendirmeleri ve PM oylamalarında bu ismin de değişebileceği konuşuluyor.

Kemal Çebi kimdir?

1956 yılında Trabzon’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisat Bilimleri Fakültesini 1982 yılında bitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Kemal ÇEBİ 47 yıldır Küçükçekmece’de yaşamaktadır. SHP ve CHP de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP ilçe Başkanlığı yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde İlçe Başkanlığından ayrılarak Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Eğilim Yoklamasında sandıktan birinci çıktı aday yapılmadı.

Küçükçekmece yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti % 42

CHP % 39

MHP % 8

HDP % 6