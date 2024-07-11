  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kemal bey, Sinan Ateş, Rakel Dink, Altan Öymen, Türkan Saylan ve SP!
Gündem

Kemal bey, Sinan Ateş, Rakel Dink, Altan Öymen, Türkan Saylan ve SP!

Yeniakit Publisher
2024-07-11 10:08:00 -
Kemal bey, Sinan Ateş, Rakel Dink, Altan Öymen, Türkan Saylan ve SP!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Kemal bey, Sinan Ateş, Rakel Dink, Altan Öymen, Türkan Saylan ve SP!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bugün kısa kısa, gündemdeki konulara değinelim..

İddia o ki, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı adına Cumhurbaşkanı adayı olmasını, ilk Meral Akşener teklif etmiş..

Bu teklif, Elif Çakır aracılığı ile Kemal Kılıçdaroğlu’na ulaştırılmış.

Kemal Kılıçdaroğlu, böyle diyor..

Diyor ve rezil oluyor..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Niye?

Siz anamuhalefet partisinin genel başkanısınız.. Yanınıza 5+1 partiyi daha alarak, siyasi iktidarı yıkmak için yola çıkıyorsunuz..

Sizden sonra, ittifak içinde yer alan en büyük parti olan İyi Parti’nin genel başkanının teklifini, direkt kendisinden değil, bir gazeteciden alıyorsunuz..

O teklif edildiği an, o gazeteciye, “Sen kim oluyorsun da, benim yanıbaşımdaki ittifak yaptığım partinin genel başkanının teklifi olarak, hem de çok önemli bir hususu getiriyorsun. Meral hanım bana direkt söyleyemiyor mu ki, senin aracılığınla bu teklifi getiriyor.” dememiş..

Diyememiş.

Tam bu noktada..

İyi Parti milletvekili Adnan Beker’in, 14 Mayıs 2023 milletvekili-cumhurbaşkanı seçimi sonrasında “Allah bu millete acımış. İyi ki iktidara gelmemişiz” sözleri hatırlanıyor..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Eşinden Sinan Ateş itirafı! ‘Şerefli akademisyen’ dediler darpçı çıktı
Eşinden Sinan Ateş itirafı! ‘Şerefli akademisyen’ dediler darpçı çıktı

Gündem

Eşinden Sinan Ateş itirafı! ‘Şerefli akademisyen’ dediler darpçı çıktı

Sinan Ateş’in mesajları ‘Şerefli bir akademisyendi’ tanımına uymuyor! Akademisyen değil mafya babası gibi
Sinan Ateş’in mesajları ‘Şerefli bir akademisyendi’ tanımına uymuyor! Akademisyen değil mafya babası gibi

Gündem

Sinan Ateş’in mesajları ‘Şerefli bir akademisyendi’ tanımına uymuyor! Akademisyen değil mafya babası gibi

Yeni görüntüler ortaya çıktı İşte Sinan Ateş'in öldürülme anı
Yeni görüntüler ortaya çıktı İşte Sinan Ateş'in öldürülme anı

Gündem

Yeni görüntüler ortaya çıktı İşte Sinan Ateş'in öldürülme anı

10 kişiye tahliye! Sinan Ateş davasında ara karar açıklandı
10 kişiye tahliye! Sinan Ateş davasında ara karar açıklandı

Gündem

10 kişiye tahliye! Sinan Ateş davasında ara karar açıklandı

Sinan Ateş cinayetini böyle karartmaya çalışıyorlar! Batıcı ve laikçi kesimden büyük alçaklık
Sinan Ateş cinayetini böyle karartmaya çalışıyorlar! Batıcı ve laikçi kesimden büyük alçaklık

Medya

Sinan Ateş cinayetini böyle karartmaya çalışıyorlar! Batıcı ve laikçi kesimden büyük alçaklık

Fonlu medya artık manşetten görmüyor! Sinan Ateş cinayetinde dağ fare doğurdu
Fonlu medya artık manşetten görmüyor! Sinan Ateş cinayetinde dağ fare doğurdu

Gündem

Fonlu medya artık manşetten görmüyor! Sinan Ateş cinayetinde dağ fare doğurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Ayşe Ateş'e acaip gaz veriyorlar bakalım nereye varacak
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23