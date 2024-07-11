Kemal bey, Sinan Ateş, Rakel Dink, Altan Öymen, Türkan Saylan ve SP!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bugün kısa kısa, gündemdeki konulara değinelim..

İddia o ki, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı adına Cumhurbaşkanı adayı olmasını, ilk Meral Akşener teklif etmiş..

Bu teklif, Elif Çakır aracılığı ile Kemal Kılıçdaroğlu’na ulaştırılmış.

Kemal Kılıçdaroğlu, böyle diyor..

Diyor ve rezil oluyor..

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Niye?

Siz anamuhalefet partisinin genel başkanısınız.. Yanınıza 5+1 partiyi daha alarak, siyasi iktidarı yıkmak için yola çıkıyorsunuz..

Sizden sonra, ittifak içinde yer alan en büyük parti olan İyi Parti’nin genel başkanının teklifini, direkt kendisinden değil, bir gazeteciden alıyorsunuz..

O teklif edildiği an, o gazeteciye, “Sen kim oluyorsun da, benim yanıbaşımdaki ittifak yaptığım partinin genel başkanının teklifi olarak, hem de çok önemli bir hususu getiriyorsun. Meral hanım bana direkt söyleyemiyor mu ki, senin aracılığınla bu teklifi getiriyor.” dememiş..

Diyememiş.

Tam bu noktada..

İyi Parti milletvekili Adnan Beker’in, 14 Mayıs 2023 milletvekili-cumhurbaşkanı seçimi sonrasında “Allah bu millete acımış. İyi ki iktidara gelmemişiz” sözleri hatırlanıyor..

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