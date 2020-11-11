Keltepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'teki, Keltepe Kayak Merkezi'nde kış sezonu öncesi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından AFAD personelinin bilgilendirilmesinin ardından, senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, AA muhabirine, yeni sezon öncesi kayak merkezinde hazırlıkların başladığını söyledi.

AFAD olarak her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Erbay, "Ne kadar önlem alınsa da telesiyejin durması vatandaşların mahsur kalması anlamına gelir. Kastamonu JAK ekibinden 4 kişi gelerek, personelimize telesiyejden nasıl kurtarma yapılacağı hakkında eğitim verdi. Personelimizin hepsi bu eğitimi alıyor." diye konuştu.

Erbay, her zaman afet ve acil durumlara karşı hazır olduklarını ifade ederek, "En kötü senaryoya göre hareket etmek zorundayız. Onun için arkadaşlarımız böyle bir eğitim alıyor." dedi.



