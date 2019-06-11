Kellik, saç dökülmesi sorununa 'dur' deme şansınız var! Nasıl mı?

Saç dökülmesi kadınlar için nasıl bir problemse erkekler de kellik sorunu nedeniyle bir hayli endişe duyar. Bu sorundan kurtulmak için piyasada satılan her biri onlarca lira olan saç bakım ürünlerine yönelenlerin sayısı bir hayli fazla. Ama söz konusu ürünleri kullanmadan tamamen doğal yöntemlerle saç dökülmesi sorununuza veda edebilirsiniz.

Binlerce yıldır kullanılıyor

Çörek otu son derece faydalı bir üründür. Dinimizin kullanımını tavsiye ettiği çörek otu sağlık açısından son derece önemlidir. Aynı şekilde çörek otu yağı da binlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanılıyor. İşte, bu şifalı ürünü kullanarak saçlarınızla ilgili yaşadığınız sorunlara elveda diyebilirsiniz.

Çörek otu yağının faydaları nelerdir?

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörek otunda onun için bir deva bulunmasın." [Buhârî, Tıbb 7; Müslim, Selam 89, (2215); Tirmizî, Tıbb 5, (2042), 22, (2071)]

Hem çörek otu hem de çörek otu yağı kilo vermeye yardımcıdır.

Çörek otu yağı; egzama ve akne gibi sorunların tedavisi için son derece kıymetlidir.

Yapılan araştırmalar çörek otu ve çörek otu yağının birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığını kanıtlamıştır.

Karaciğer ve böbrek hastalıklarının tedavisi için de çörek otu son derece kıymetlidir.

Kan şekerini düzenler.

Kısırlık tedavisi için son derece önemlidir.

Migren hastaları için büyük şifa

Çörek otu yağı ile alnınıza, kulak arkanıza ve ensenize yapacağınız masaj migren atağınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Çörek otu yağı saç dökülmesini önler mi?

Dinimizce her derde deva olarak gösterilen çörek otu yağı saç problemleri için de son derece önemlidir. Haftada bir ya da iki kez saçınıza çörek otu yağı sürebilirsiniz. Yapmanız gereken iki yemek kaşığı çörek otu yağını avucunuza almak ve elinizde biraz ısıttıktan sonra saçlarınıza uygulamak. Yağı saçlarınıza iyice yedirip, saç diplerinize masaj yapmanız önemli. Yağı uyguladıktan bir saat sonra ılık su ve şampuanla saçlarınızı temizleyebilirsiniz.