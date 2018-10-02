Kelliği önleyen yağ asidi

GLA: gama linolenik asit’in kısaltılmışı. Sağlıklı bir cilde, saç ve tırnaklara sahip olmanızı sağladığı ve ilaçlar gibi yan etkilere sebep olmaksızın iltihap önlemede etkili olduğu için GLA önemli bir madde.. Araştırmalar ve klinik deneyler, keten tohumu yağı, ayçiçek yağı, siyah kuşüzümü, bizde “çuha çiçeği” dense de daha farklı bir çiçek olan ve ingilizcede “Evening Primrose” denilen çiçeğin yağında bulunduğunu ve prostat ile erkek tipi kelliğin oluşumuna karşı etkili olduğunu ortaya koymuştur. Günde bir çay kaşığı almanız yeterlidir. Siyah kuş üzümü yağı ve çuha çiçeği (yasemin) yağı kapsüllerini kullanabilir ya da bir çay kaşığı ayçiçeği yağını, diğer malzemelerle birlikte salata ya da diğer yiyeceklere ekleyebilirsiniz. Bu şekilde tavsiye edilen dozu almış olursunuz.

Saç dökülmesini önleyen bitkisel içerikli ürünler olsa da yine de buna kesin çözüm bulunamamıştır. Ancak saç dökülmesini en aza indirmek mümkündür. Doğru bakım ile saç dökülmesini azaltmak ya da önlemek kişinin kendi elindedir. Hassas olan insan saç yapısı en ufak şeylerden etkilenerek dökülmektedir. Bunu göz önünde bulundurarak oldukça dikkatli hareket etmek verimli sonuç almak için daha etkili olacaktır.

GLA Özetle GLA Gama Linolenik Asit

Linoleik ve gama-linoleik asit, Evening Primrose gibi bitkilerin uçucu tohum yağlarıdır. Bu yağ, vücudumuzun ihtiyacıdır ancak vücutta üretilemeyen maddelerdendir. Biz yeterli miktarda bu yağdan almak zorundayız.

Yetersiz olması halinde yani linoleik ve gama-linoleik asit eksikliği kuru, pullu cilt ve azalmış gözyaşı ile kendini belli eder.

Sözünü ettiğimiz çiçek için bizde çuha çiçeği dense de bu, sabahları çok kısa süren bir açışı olan çiçektir. Avrupa menşelidir ama Amerika’da daha yaygın bulunmaktadır. Bunun sonbaharda özellikle olgun tohumları toplanır. Tohumlar bir fındık gibi lezzetlidir ve salataya katılabilir. Yoğurt, bal ve limon suyu ile karıştırılarak kahvaltıda yenilmektedir.

● Bağışıklık sistemini güçlendirir.

● Menopoz bunalımlarını azaltıcı etkisi vardır.

● Egzema ve sedef hastalarının ciltlerini sağlıklı bir görünüme kavuşturmaya yardımcı olabilir.

● Yaşlılık etkilerinin geciktirilmesinde faydalıdır.

● Romatizma ve mafsal (eklem) iltihabı ağrılarının azaltılmasına yardımcıdır.

● Kireçlenme sonucu meydana gelen bel, sırt, diz, omuz ve boyun ağrılarına karşı da faydalıdır..

● Bayanların özel günlerindeki baş ve karın ağrılarının giderilmesine yardım eder.

● Hanımlardaki adet düzensizliklerinin giderilmesinde de faydalı olabilir.

● Yorgunluğu azaltmak ve çalışma isteğinizi artırmak için ona ihtiyacınız var..

● Güçsüz ve kırılgan tırnakları güçlendirir.