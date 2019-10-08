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Kelle paça nasıl yapılır? Kelle paça sağlık için faydalı mıdır?

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan kelle paça çorbası, doğru tüketildiğinde sağlık için son derece kıymetlidir. Peki, kelle paça çorbası nasıl yapılır?

08 Ekim 2019 Salı 10:04
Kelle paça nasıl yapılır? Kelle paça sağlık için faydalı mıdır?

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan kelle paça çorbası, doğru tüketildiğinde sağlık için son derece kıymetlidir. Peki, kelle paça çorbası nasıl yapılır?

Kelle paça çorbasının faydaları?

Yapılan çalışmalar doğrultusunda bu çorbanın bağırsak sağlığını güçlendirdiğini ve vücudu birçok hastalıklardan koruduğu ileri sürülmüştür.

Antibiyotik özelliği barındıran kelle paça özellikle girip, soğuk algınlığı durumunda ilaç niyetine tüketilebilir.

Kırıkların iyileşmesi ve bazı ameliyatlardan sonra hem kemiklerin güçlenmesi hem de bedenin enerjisi için doktorların tavsiyesi halinde tüketilebilir.

Kelle paça çorbası içerdiği vitamin ve minareller sayesinde ölçülü tüketidiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Gelişim çağındaki çocukların kemiklerinin ve kaslarının gelişmesinde kelle paça çorbası on derece faydalıdır.

Kelle paça çorbasının anemi hastalığının tedavisinde son derece faydalı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca kelle paça çorbasının birçok kanser türünü önlediği, hastalık halinde ise vücudun bu durumdan kurtulmasına yardımcı olduğu ileri sürülüyor.

Kelle paça nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 1 adet kelle
  • 4 adet paça
  • 1 adet işkembe
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Servis için

  • 3 diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı sirke
  • Pul biber

Kelleyi bir gece boyunca suda bekletin. Gece boyunca suyu değiştirmeyi unutmayın.

En az 8 saat bu işlemi yaptıktan sonra kelleyi düdüklü tencerede yarım saat haşlayın.

Kelle haşlandıktan sonra etleri didikleyin. Haşlama suyunu ise süzüp bir kenara alın.

İşkembeyi güzelce temizleyin. Paçaları ise gerek varsa tütsüleyin. Ardından düdüklü tencerenin içerisine işkembe ve paçaları alıp kaynamaya bırakın.

Yarım saatin ardından işkembeyi küp küp doğrayın.

Paçayı ise güzelce didikleyin.

Haşlama suyunu süzüp kenara alın.

Yağı derin bir tencereye alın.

Yağ kızınca unun kokusu çıkana kadar kavurun.

Unun kokusu çıkınca süzdüğünüz suları tencereye alın.

Ardından tencereye didiklediğiniz tüm etleri ve işkembeyi alın.

Çorbaya tuz ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Bu arada bir tavada tereyağında pul biber kızdırın.

Kızdırdığınız yağı çorbaya ekleyin.

İşte, çorbanız hazır.

Servis aşamasında sarımsak ve sirke ile hazırladığınız sostan çorbanın üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:04
  1. Kelle paça nasıl yapılır?
  2. Kelle paça sağlık için faydalı mıdır?
  3. kelle paça zararları
  4. paça çorbasının kemiklere faydası
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