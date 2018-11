İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile 1-1 beraber kaldıkları karşılaşmanın hakem yönetimiyle ilgili "Kelimeler tükenmiştir." dedi.

Karşılaşmayı Levent Galatasaraylılar Evi'nde izleyen Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Benim kararım var. Maç sonrasında sevinçle ya da öfkeyle söylenen her sözcükte eksik ya da fazla vardır. Hep bunu ifade ettim fakat sırf burada beklediğiniz için medyaya saygımdan şunu söyleyebilirim, kelimelerin tükendiği anlar vardır. Kelimeler tükenmiştir. Aklıma, 'Geçme namert köprüsünden ko aparsın sel seni, yatma çakal yatağında ko yesin aslan seni.' beyiti geldi." diye konuştu.

Cezaların sarı-kırmızılı camiayı birleştirdiği aktaran Cengiz, "Camiamızın teyakkuz halinde olmasını istiyorum. Ani ve fevri tepkilerle tuzaklara düşmemesini istiyorum. Sakinlik içinde cesaret en değerli şeydir. Kontrollü güç, en değerli güçtür. Camiamızdan bütün oyunlara ve tuzaklara rağmen şampiyon olacağımıza, Galatasaray armasının ebediyen en şanlı şekilde tepelerde yer alacağına yönelik inançlarını yitirmemelerini diliyorum ve dikkat etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Shakespeare'in sözü burada aklıma geliyor. 'Tanrım ben rakiplerimle baş ederim, beni dostlarımdan koru.' Bütün camiamıza 'dikkat edin, sahte dostlardan korunun' diyorum. Teyakkuz içinde kalın. Bize yapılan bütün her şeye rağmen eğer biz bu coğrafyada yaşıyorsak ve bu dünyada nefes alıp veriyorsak, Galatasaray ebediyen ve ilelebet yaşayacak. Her şeye, tüm engellere rağmen Galatasaray her zaman şerefle, şanla, hakkı ve onuruyla en tepede olacaktır."