Keles güveci nasıl yapılır? Keles güveci tarifi malzemeleri

Keles güveci, Bursa'nın ilçelerinden Keles'e has bir lezzet olup yörede severek tüketilmektedir. Bursa'nın yöresel yemeklerinden olan keles kebabı daha çok küçükbaş hayvancılığın yapıldığı bölgede genellikle cuma günü güveç lokantalarında hazırlanır. Peki, Keles güveci nasıl yapılır? Keles güveci için gerekli malzemeler nelerdir? İşte keles güveci tarifi...

Keles güveci nasıl yapılır?

Keçi eti

Domates

Yeşil biber

Su veya kemik suyu

Keles güveci nasıl yapılır?

Etleri kuşbaşı doğrayın.

Toprak çanağa veya tencereye yerleştirin.

İsteğe göre domates ve yeşil biber de ilave edebilirsiniz.

Su ve tuzu ekleyip fırına yerleştirin.

Suyu azalınca ilave edin. (Önceden hazırlanmış kemik suyu da kullanılabilir.)

Piştikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.