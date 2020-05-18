Kelam-ı kibar! Büyüklerin sözleri
Büyüklerin özlü sözleri anlamına gelen Kelam-ı kibar, derin bir tefekkürün ifadesidir.
Kelam-ı kibar, büyüklerin özlü sözleri anlamına gelmektedir. Akıl, basiret, iman, ilim süzgecinden geçmiş, derin bir tefekkürün ifadesidir kelam-ı kibar.
Kamusi Türki’de kelam-ı kibar “Mesel hükmüne geçmiş hikmet-amiz (hikmetli) söz, meşhur söz” diye açıklanır.
Kelam-ı kibar, yahut büyüklerin sözleri, hem hayat tecrübesi hem de düşünce zenginliği veren nadide sözlerdir:
- “Barika-i hakikat, müsademe-i efkardan doğar.” (Gerçeğin aydınlığı, fikirlerin çatışmasından doğar. Fikirler çatışacak ki, hakikat ortaya çıksın.)