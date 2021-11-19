Kekiklim tarifi, nasıl yapılır? Kolay kekiklim tarifi
Kekiklim tavuk, kem nefis beyaz eti hem makarnası hem salatası ile muhteşem bir yemektir.
Kekiklim tarifi için malzemeler
Kekikli Tavuk İçin ;
- 1 kg tavuk göğsü
- 3 yemek kaşığı tohum kekik
- 2 diş sarımsak
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı sirke
- 4 yemek kaşığı krema
- 3 yemek kaşığı kaşar rendesi
Makarna İçin ;
- 1 paket penne makarna
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- Tuz
- 4 yemek kaşığı hazır pesto sos
Salata İçin ;
- İceberg ve havuç
Yapılışı
Öncelikle tavuğumuzu soslayıp buzdolabında dinlendirelim. Kekik (havanda hafif dövülmeli), sarımsak, zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiberi karıştırıp sos elde edelim. İri küpler halinde doğradığımız tavuğu sosa karıştırıp streç film sarıp dolapta bir kaç saat bekletelim. Dinlenen tavuğu zeytinyağı eklediğimiz kızgın tavaya alıp pişirelim. Diğer yandan makarnayı pişirmek için tencereye suyu alıp içine zerdeçal ekleyip kaynatalım sonra makarnayı ekleyip pişirelim. Tavuk pişince içine krema ve kaşarı ekleyip karıştıralım. Pişen makarnayı süzüp tencereye az zeytinyağı ve pesto sosunu ekleyip ısıtalım ve makarnayı hemen ekleyip karıştıralım. Iceberg doğrayıp ve havuç rendesi, zeytinyağı ile salatamızı oluşturalım. Afiyet olsun.