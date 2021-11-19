Kekiklim tarifi, nasıl yapılır? Kolay kekiklim tarifi

Kekiklim tarifi için malzemeler

Kekikli Tavuk İçin ;

1 kg tavuk göğsü

3 yemek kaşığı tohum kekik

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı sirke

4 yemek kaşığı krema

3 yemek kaşığı kaşar rendesi

Makarna İçin ;

1 paket penne makarna

1 tatlı kaşığı zerdeçal

Tuz

4 yemek kaşığı hazır pesto sos

Salata İçin ;

İceberg ve havuç

Yapılışı

Öncelikle tavuğumuzu soslayıp buzdolabında dinlendirelim. Kekik (havanda hafif dövülmeli), sarımsak, zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiberi karıştırıp sos elde edelim. İri küpler halinde doğradığımız tavuğu sosa karıştırıp streç film sarıp dolapta bir kaç saat bekletelim. Dinlenen tavuğu zeytinyağı eklediğimiz kızgın tavaya alıp pişirelim. Diğer yandan makarnayı pişirmek için tencereye suyu alıp içine zerdeçal ekleyip kaynatalım sonra makarnayı ekleyip pişirelim. Tavuk pişince içine krema ve kaşarı ekleyip karıştıralım. Pişen makarnayı süzüp tencereye az zeytinyağı ve pesto sosunu ekleyip ısıtalım ve makarnayı hemen ekleyip karıştıralım. Iceberg doğrayıp ve havuç rendesi, zeytinyağı ile salatamızı oluşturalım. Afiyet olsun.