Kekik yağı neye iyi geliyor? Kekik yağı nasıl kullanılır?

Kekik yağı; şampuan, saç kremi, yaşlanma karşıtı cilt bakım kremi ve ağız bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılan bir üründür. Bu yağı, aktarlardan satın alabileceğiniz gibi bitkiden kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Kekikte hangi vitaminler bulunur?

Kekiğin besin değeri çok yüksektir. Bir çok vitamin ve mineral içeren bu şifalı bitki; potasyum, magnezyum, demir, selenyum ve kalsiyum açısından son derece zengindir. Bol miktarda C, A, K, E vitaminleri içeren kekik ayrıca harika bir beta-karoten, folik asit ve B-kompleks vitaminleri kaynağıdır.

Kekik yağı neye iyi geliyor?

Kalp sağlığını korur

Kolesterol seviyelerini düşürür ve dengeler. Aynı zamanda kalp sağlığını korur. Yüksek tansiyonun olumsuz etkilerini azaltır. Ayrıca ciddi bir kardiyovasküler rahatsızlık olarak bilinen ateroskleroz sorununun ilerlemesini yavaşlatır

Kişinin kalp krizi de dahil olmak üzere çoğu kalp rahatsızlığına yakalanma riskini azaltır. Özellikle düşük tansiyon hastalarında kan basıncını dengeleyerek halsizlik ve aniden yere düşme gibi semptomları giderir.

Kansere karşı koruyucudur

Kolon kanseri başta olmak üzere pek çok kanser çeşidine karşı kişiyi korur, kanser hücrelerinin daha geniş alanlara yayılmasını engeller. Meme kanserini önlemeye yönelik olarak terapötik bir özellik sergiler. Bileşenlerinde bulunan ursolik asit, oleanolik asit, lutein, beta-sitosterol ve karvakrol sayesinde kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.

İltihabı önler

Pek çok iltihap oluşumunun asıl nedeni olan COX-2 enzimini baskılayan kekik yağı, içerdiği karvakrol ve timol ile inflamasyonu geriletir. Romatoid artritve gut hastalığı gibi iltihaplı rahatsızlıkların tedavisinde kekikten yararlanılabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

A ve C vitaminleri açısından eşsiz bir kaynak olarak, bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle soğuk havalarda kişinin grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmasını önler. Vücudumuzdaki beyaz kan hücrelerinin oluşumunu hızlandırarak, inflamatuar etkileri sayesinde hastalıklara karşı bizi korur. Yaralara uygulanan kekiğin yağı ise yaraların iyileşme sürecini hızlandır.

Dispraksi tedavisinde etkilidir

Gelişimsel koordinasyon bozukluğu (DİPRAKSİ) tedavisinde özellikle çocuklarda etkilidir. Hareketi etkileyen ve kişide hareket kısıtlamasına neden olan bu nörolojik hastalığın tedavisinde kekik yağı da kullanılabilir.

Sindirim sistemi sorunlarını giderir

Vücudumuzdaki toksinlerin ve zararlı maddelerin yok edilmesine katkıda bulunan kekik yağı, sindirim sistemini için çok faydalıdır. Düzenli olarak tüketilen kekiğin çayı, hazımsızlık, gaz, şişkinlik gibi mide-bağırsak şikayetlerini azaltır. Ayrıca, bağırsak kramplarını hafifletir.

Kekik ve adet kanamasına faydası

Adet sancıları için de kullanılabilen bu bitki, kadınlarda adet döngüsünün sağlıklı bir şekilde seyretmesine yardımcı olur. Adet döneminden bir hafta önce başlanarak, her gün düzenli olarak çayının tüketilmesi, adet gecikmesini engeller.

Göz sağlığına iyi gelir

A vitamini açısından zengin bir besin olarak, A vitamini eksikliğinin ciddi sonuçlarından biri olan gece körlüğüne karşı kişiyi korur. Makula dejenerasyonu başta olmak üzere pek çok göz rahatsızlığının önlenmesine katkıda bulunur.

Solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi eder

Bağışıklık sistemini güçlendirerek, bronşit ve öksürük gibi solunum yolu rahatsızlıklarını doğal bir şekilde tedavi eder. Boğaz ağrılarını dindiren kekik çayı, akut bronşit semptomlarını hafiflettiği için hekimler tarafından da tavsiye edilmektedir.

Özellikle, boğazda ortaya çıkan enfeksiyon ve diğer solunum yolu sorunlarında, kekik yağı tercihler arasında yer alır.

Stresi azaltır

Kekik yağının özelliklerinden birisi de stres azaltıcı etkisinin olmasıdır. Bu sayede vücudun daha işlevli hale gelmesini sağlar. Rahatlatıcı özelliği bulunur.

Ağız sağlığını korur

Antibiyotik ilaçlarına karşı dirençli olan bakterileri bile zayıflatan kekik yağı, ağız sağlığını korur. Antiseptik bir yönü bulunan yağı ile gargara yapmak, diş çürümesi, diş eti kanaması, diş etinde iltihap oluşumu, diş plakları gibi sorunları önler. Ağız ve diş sağlığını korumada çok faydalıdır. (3)

Kekik yağı cilt sağlığına iyi gelir

Sivilce, yara, kesik tedavisinde de etkili olan kekiğin yağı, doğrudan cilde uygulandığında yaraları iyileştirir. Cilt çatlakları ve kabarıklıkları ile belirgin egzamanın tedavisinde etkili olan bu yağ, muhteşem bir antioksidan olarak, yaşlanma etkilerini de yavaşlatır. Kekik yağı, doğal bir cilt temizleyicidir ve peeling yapmakta kullanılabilir. Akne ve sivilce tedavisinde kullanılabilir.

Kekik yağı baş ağrılarını giderir

Başınız ağrıdığında alın bölgenize birkaç damla kekik yağı damlattığınızda ve nazikçe alnınıza masaj yaptığınızda şiddetli migren ağrılarınızın hafiflediğine tanık olabilirsiniz. Stres ve gerginliğe iyi gelen kekik yağını soluduğunuzda bile ruh halinizde genel bir iyileşme hissedebilirsiniz.

Gıda zehirlenmesi semptomlarını hafifletir

Anti bakteriyel olarak, gıda zehirlenmesinin yol açabileceği ciddi komplikasyonları önler. Ancak gıda zehirlenmesi durumunda kekik kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Çünkü bazı durumlarda yanetkilere neden olabilir.

Saç dökülmesini önler

Kepek tedavisi için oldukça faydalı olan kekik yağı, ayrıca saç dökülmesi çok kısa sürede geriletir. Daha canlı ve parlak saçlar için şampuanınıza az bir miktar kekik ve lavanta yağı ilave edebilirsiniz.

Enerji verir

Dolaşımı uyaran kekik yağı, kişinin kendini daha enerjik ve pozitif hissetmesini sağlar. Tüm günün yorgunluğunu üzerinizden atmak adına akşamları kekik çayı tüketebilirsiniz. Hatta esansiyel kekik yağını soluduğunuzda bile kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Kekik yağı nasıl kullanılır?

Kekik yağının kullanmanın birçok yolu bulunuyor. Ağız yoluyla direkt olarak tüketilebilir. Yine isteyenler, kekik yağını, yemeklerin içerisine ekleyerek hem daha iyi tat alabilirler, hem fayda sağlayabilirler.

Kekik yağı cilt üzerinde harici olarak kullanılabilir. Bunun için uzmanların belirttikleri diğer yağlarla karıştırılıp kullanılabilirler. Kekik yağı, genellikle cilt üzerinde harici olarak ve yemeklerde kullanılarak tüketilir. Direkt ağız yoluyla tüketimi pek az önerilebilir.