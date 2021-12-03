Kekik ve kekik yağının faydaları nelerdir?

Oldukça farklı çeşitli türleri bulunan Kekiğin diğer adı adları; Thymus, Satureja, Origanum, Coridothymus Thymbra, adlarında genel bir şekilde ifade edilir. Ayrıca origanum vulgare (çorba kekiği) ve origanum syriacum (Tarsus kekiği) olarak yer alır.

Kekiğin ve kekik yağının faydaları

Kalp sağlığını korur.

Kansere karşı koruyucudur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Dispraksi tedavisinde etkilidir.

Sindirim sistemi sorunlarını giderir.

Kekik ve adet kanamasına faydası

Göz sağlığına iyi gelir.

Solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi eder.

Kekik yağının faydaları:

İltihap ile savaşır

Boğaz ağrısına iyi gelir

Kanserle mücadele eder

Solunum yollarını düzenler

Doğal bir ağrı kesicidir

Bağırsak hareketlerini hızlandırır

İdrar söktürücüdür

Kemik ağrılarına iyi gelir

Kekik çayı nasıl yapılır?

Kekik çayı yapmak için 2-3 dal taze kekik dalı veya 1 tatlı kaşığı kuru kekik kullanabilirsiniz. Bir fincan su kaynatın. Kaynar suyun içerisine taze kekik dalı veya kuru kekik (ikisinden biri) atın ve 10 dakika demlenmesi için bekleyin. Demlenen çayı süzdükten sonra bal ile tatlandırabilirsiniz.

Kekik çayı faydaları

Kekik çayı, hafızayı canlandırmaya, baş ağrılarını ve kas gerginliğini hafifletmeye, öksürükleri yatıştırmaya, ateşi düşürmeye, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Mükemmel bir doğal sakinleştiricidir. Bunun yanında sindirim sistemini destekler ve arındırır.