Kekik suyunun faydaları nelerdir?

Doğada bulunan her bitki gibi kekik de oldukça faydalıdır. Peki ama kekik suyu ne kadar faydalı? Kekik suyunun cilde faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Kekik, keskin kokusu ve lezzeti sayesinde sık sık tercih edilen bir bitkidir. Vücudun genel gelişimi, sağlığı ve iltiahptan arınmasını sağlayan özel bir yapıya sahiptir.

Potasyum, kalsiyum, demir, selenyum ve magnezyum gibi birçok minerali bünyesinde barındırır. Aynı zamanda folik asit, K, B ve C vitamini bakımından zengindir.

Kekik suyunun faydaları

Ağız ve vajinal mantar enfeksiyonları üzerinde oldukça etkilidir.

Cilt sağlığını korur.

Deri hastalıklarına karşı iyi gelir.

Akne, bakteri gibi sorunlara karşı iyi gelir.

Bronşite karşı faydalıdır.

Soğuk algınlığı, grip, ateş, nezle ve öksürüğü tedavi eder.

Bronşları açıcı etkisi vardır.

Dökülen saçların tekrar çıkmasını sağlar, saç dökülmelerini engeller.

Kalp hastalıklarına yol açan etkenleri ortadan kaldırır.

Kekik suyu düzenli kullanıldığında strese karşı iyi gelir.

Stres kaynaklı olumsuz etkileri ve düşünceleri önler.

Alzheimer hastalığına karşı faydalıdır.

Uykusuzluk problemlerine karşı iyi gelir.

Hazımsızlığa karşı iyi gelir.

Kabızlık, gaz, şişkinlik ve bağırsak kramplarını hafifletici etkisi bulunmaktadır.

Adet döneminin sağlıklı devam etmesini sağlar.

Kekiğin faydalalrı nelerdir?

Görme yeteneğini artırmaya yardımcı olur

Soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısını tedavi eder

Akne tedavisinde yardımcıdı

Saç uzamasını destekler

Solunum bozukluklarının tedavisinde yardımcı olur

Kemikleri sağlıklı tutar

Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yardımcı olur

Kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur

Kas kramplarını tedavi eder

Anti-bakteriyel özelliklere sahiptir

Anemiyi önler

Kekik suyunun zararları nelerdir?

Aşırı kullanıldığında mukus zarına zarar verebilir. Hassas yapılı bünyelerde alerjiye yol açabilir. Kan basıncıyla alakalı problem yaşayan kişiler kekik suyu tüketmemelidir. Aksi halde tansiyon yüksekliğine neden olabilir. Gebelik ve emzirme dönemi için uygun bir bitki değildir. Gebelik döneminde düşüğe neden olabilir. 18 yaşından küçükler kekik suyu tüketmemelidir. Ciddi boyutlarda kalp problemi olan kişiler kekik suyundan kaçınmalıdır.