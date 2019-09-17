0553 313 94 23

Kekik suyunun faydaları nelerdir?

Doğada bulunan her bitki gibi kekik de oldukça faydalıdır. Peki ama kekik suyu ne kadar faydalı? Kekik suyunun cilde faydaları nelerdir? İşte detaylar...

17 Eylül 2019 Salı 09:49
Kekik suyunun faydaları nelerdir?

Doğada bulunan her bitki gibi kekik de oldukça faydalıdır. Peki ama kekik suyu ne kadar faydalı? Kekik suyunun cilde faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Kekik, keskin kokusu ve lezzeti sayesinde sık sık tercih edilen bir bitkidir. Vücudun genel gelişimi, sağlığı ve iltiahptan arınmasını sağlayan özel bir yapıya sahiptir. 

Potasyum, kalsiyum, demir, selenyum ve magnezyum gibi birçok minerali bünyesinde barındırır. Aynı zamanda folik asit, K, B ve C vitamini bakımından zengindir.

Kekik suyunun faydaları

  • Ağız ve vajinal mantar enfeksiyonları üzerinde oldukça etkilidir.
  • Cilt sağlığını korur.
  • Deri hastalıklarına karşı iyi gelir.
  • Akne, bakteri gibi sorunlara karşı iyi gelir.
  • Bronşite karşı faydalıdır.
  • Soğuk algınlığı, grip, ateş, nezle ve öksürüğü tedavi eder.
  • Bronşları açıcı etkisi vardır.
  • Dökülen saçların tekrar çıkmasını sağlar, saç dökülmelerini engeller.
  • Kalp hastalıklarına yol açan etkenleri ortadan kaldırır.
  • Kekik suyu düzenli kullanıldığında strese karşı iyi gelir. 
  • Stres kaynaklı olumsuz etkileri ve düşünceleri önler.
  • Alzheimer hastalığına karşı faydalıdır.
  • Uykusuzluk problemlerine karşı iyi gelir.
  • Hazımsızlığa karşı iyi gelir.
  •  Kabızlık, gaz, şişkinlik ve bağırsak kramplarını hafifletici etkisi bulunmaktadır.
  • Adet döneminin sağlıklı devam etmesini sağlar.

Kekiğin faydalalrı nelerdir?

  • Görme yeteneğini artırmaya yardımcı olur
  • Soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısını tedavi eder
  • Akne tedavisinde yardımcıdı
  • Saç uzamasını destekler
  • Solunum bozukluklarının tedavisinde yardımcı olur
  • Kemikleri sağlıklı tutar
  • Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yardımcı olur
  • Kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur
  • Kas kramplarını tedavi eder
  • Anti-bakteriyel özelliklere sahiptir
  • Anemiyi önler

Kekik suyunun zararları nelerdir?

Aşırı kullanıldığında mukus zarına zarar verebilir. Hassas yapılı bünyelerde alerjiye yol açabilir. Kan basıncıyla alakalı problem yaşayan kişiler kekik suyu tüketmemelidir. Aksi halde tansiyon yüksekliğine neden olabilir. Gebelik ve emzirme dönemi için uygun bir bitki değildir. Gebelik döneminde düşüğe neden olabilir. 18 yaşından küçükler kekik suyu tüketmemelidir. Ciddi boyutlarda kalp problemi olan kişiler kekik suyundan kaçınmalıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 09:49
  1. Kekik suyunun faydaları nelerdir?
  2. Kekik suyunun zararları nelerdir?
  3. kekik suyunun cilde faydaları
  4. kekik suyu faydaları
  5. diş eti çekilmesine kekik suyu kullananlar
  6. kekik suyu kullananların yorumları
  7. kekik suyu tansiyon
  8. kekik çayının faydaları ve yapılışı
  9. kekik çayının cilde faydaları
  10. kekik çayı nasıl yapılır
  11. kekik çayı zayıflatır mı
  12. adet söktürücü kekik çayı nasıl yapılır
  13. kekik zayıflatırmı
  14. kekik suyu kullananlar
  15. kekik suyunun faydaları
  16. kekik suyu şekeri düşürürmü
  17. kekiğin faydaları
  18. kekik faydaları
  19. kekeik çayı faydaları
  20. keki suyunun faydaları
  21. kekik çayının faydaları
  22. adet söktürücü
  23. sağlık
  24. Hijyen
  25. kilo verdiren çay
  26. kekik çayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğitim camiasında daha da güçleniyor
    1. Eğitim camiasında daha da güçleniyor
    2. Passolig'in şampiyonu Galatasaray 1..
    3. Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ..
    4. TEKNOFEST kapılarını açtı
    5. Drone’lar petrol fiyatlarını vurdu
    6. Kurduğu partiyle hüsrana uğramıştı!..
    7. İşsizlik yine üzdü
    8. Motorinde 7 kuruşluk artış
    9. CHP’nin gölgesinden korkan eziğine..
    10. Rum böreği nasıl pişirilir dereotlu ve..
    11. Yurt içi petrol üretiminde 20 yılın..
    12. Bütçe ağustosta fazla verdi
    13. Yeniden Refah Partisi'ne Davutoğlu ve..
    14. Ciro endeksinde artış
    15. Terör örgütü YPG/PKK'den Azez'e sızma..
    16. MediaMarkt’tan yeni ödeme yöntemi
    17. “2023’te 70 milyon turist 70 milyar..
    18. ALES'e gireceklerin dikkatine!..
    19. 300 SAR’lık ek vergi kararından geri..
    20. Galatasaray'ın Brugge kadrosu..
    21. Gazi Üniversitesi OBS ders seçimi..
    22. İlk kez hakim karşısına çıktılar!..
    23. Ankara'da FETÖ’cülere ağır darbe!
    24. Adnan Oktar ilk kez hakim karşısına..
    25. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman..
    26. "Şüpheli toz" paniği! Çalışanlar..
    27. Afganistan'da ABD askeri öldü!
    28. Babasını silahla öldürmüştü! Beraat etti
    29. KKTC, o yasayı gözden geçirsin
    30. Gündemi sarsan kulis! 'Muharrremciler'..
    İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
    İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    AK Partili Başkandan Ekrem İmamoğlu'na ders niteliğinde hamle
    AK Partili Başkandan Ekrem İmamoğlu'na ders niteliğinde hamle
    Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor
    Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor