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Kekik suyu nasıl tüketilir?

Ballıbabagiller familyasına mensup bir bitki çeşidi olan kekik, kendine has bir kokuya sahiptir. Kekikte bulunan Thymol adlı bileşiğin anti-aging, yani yaşlanma karşıtı etkisi bulunmaktadır. Mide ağrılarına iyi gelmektedir.

15 Temmuz 2018 Pazar 19:21
Kekik suyu nasıl tüketilir?

Kekiğin bilinen birçok faydası bulunmaktadır. Örneğin, kekik suyuyla düzenli olarak ağzı çalkalamak hem ağız kokusunu giderici bir özellik gösterir, hem de diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.

Kekikte bulunan Thymol adlı bileşiğin anti-aging, yani yaşlanma karşıtı etkisi bulunmaktadır. Mide ağrılarına iyi gelmektedir. Regl ağrılarını hafifletmekte oldukça etkilidir. İdrar söktürücüdür ve kilo vermede yardımcıdır.

Kekik suyu, kekik çayından farklı bir şekilde elde edilmektedir. Kekik çayı demleme yoluyla elde edilirken, kekik suyu su buharı distilasyonuyla damıtma yöntemi ile oluşmaktadır.

Kekik suyunun çok keskin ve ağır bir aroması bulunmaktadır. Bu nedenle, kekik suyunu seyreltmeden içmek neredeyse imkansızdır. Seyreltme işlemini de, kekik suyunun içerisine bir sıvı katarak yapmak mümkündür.

En iyi seyreltme işlemi su veya meyve suyuyla karıştırarak yapılabilmektedir. Dolayısıyla su/meyve suyu ile içmek hem kekiğin ağır aromasını yumuşatmaktadır hem de yakıcı etkisini ortadan kaldırmaktadır. Kekik suyunu içebilmek için bir bardak suyun içerisine 1 çorba kaşığı kekik suyu karıştırmak yeterli ve etkili bir sonuç oluşturacaktır.

Kekik suyunu en çok kolestrol, şeker hastaları kullanmaktadır ve kekik bu değerleri dengede tutabilmektedir. Bu tarz rahatsızlıkları yaşayanların en büyük yardımcısı olan kekiği, yüksek tansiyon hastalarının kullanmaları uygun değildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 19:21
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