Kekik suyu ile zayıflama: Kekik suyu nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?

Doğada bulunan, çoğunlukla her bitkinin bir derde deva olduğu düşünülürse; istenmeyen kilolardan kurtulmanın ve doğal yollardan yağ yakımını sağlayan birden çok bitki mevcuttur. Her rahatsızlığa devası bulunan envai çeşitte ot ve bitki, insanların kullandığı ilaçların da ham maddesini oluşturur. İnsanların her sıkıntısına derman olan çeşitli bitkilerden bir tanesi de kekiktir. Ballıbabagiller familyasından, keskin, iştah açıcı ve kimilerine göre hoş bir kokusu olan; tarlalarda, ormanlarda ve dağlarda yetişen kekik bitkisi yemeklere verdiği lezzetli aromanın yanında metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. Kekik yağ yakıcı özelliğe sahiptir.

Kan dolaşımını hızlandıran kekik suyu bu sayede tansiyonumuzu dengede tutar. Vücutta ki yağları erittiği kesinleşen kekik, ülkemizi üretimi konunda dünyada ilk sıralara taşımıştır.

Kekik Suyu Faydaları

Demir, K vitamini, besin lifi magnezyum ve kalsiyumu bünyesinde barındırmakta zorlanmayan kekik mikrop kırıcı bir özelliğe sahiptir. Bu özellikle vücuda direnç verir. Kekik suyu ile gargara yapılan insanlarda; diş eti iltihabı, boğazda ve ağız içinde yaşam süren yaralara iyi geldiği doktorlar tarafından da onaylanmıştır. Ağız hijyeni sağlayarak ağı kokularını ortadan kaldırdığı da bilinen etkileri arasındadır. Öksürük, mikroplardan kurtulma, sindirme problemleri, saç bakımı ve kadınların korkulu rüyası adet sancılarını gidermede oldukça etkili bir yoldur.

Kekik suyunun birçok kadın için altın değerinde olan etkisi kilo vermeye katkı sağlamasıdır. Kekik suyu insan vücudunun kan dolaşımına etki göstermekle birlikte vücutta oksijen kullanımını artırarak metabolizmayı hızlandırır. Vücutta ki yağları yakılıp enerji üretilesin de oldukça etkilidir. Bu etkilerle zayıflamak için çıktığınız yolda sonuna kadar destekçiniz olarak en büyük savunma aracınız olacaktır. Lakin yalnızca kekik suyu içerek diğer alışkanlıklarınızdan feragat etmeden ve günlük kalori yakma oranınızı arttırmada zayıflama ihtimaliniz söz konusu değildir Bu şekilde zayıflayacağınızı düşünüyorsanız sizi bu tatlı rüyadan bir an evvel uyandırmalıyız.

Kekik Suyu Nasıl Yapılır?

İlk etken kekik yapraklarının taze olmasıdır. Kuru kekiklerin yağ asitleri ve bitkiye ait diğer önemli etkenler uçup gider. Bu sebeple taze kekik kullanılmalıdır. Kekik suyu hazırlamak için bilinen çikolata eritme yöntemi için kullanılan iki kazan yolundan yardım alacağız. Kazanlardan büyük olana su doldurarak küçük kazana taze kekikleri ekleyeceğiz. Küçük kazanı su dolu kazanın içine oturtarak kaynamaya bırakın. Bir saat kadar bir süre kaynayan kekik suyu içilmek için hazır olacaktır.

Sadece kekik suyu acı olacağı için ağzı tadınıza göre bu kekiği başka bitkilerle harmanlayarak içime hazır hale getirebilirsiniz. Bu yolu denemeye kadar verdiyseniz;

1-2 tutam taze kekiğe 1 adet limon ve 3 adet domates kullanmanız yeterli gelecektir. Domatesi ezerek suyunu sıkıp içine taze kekik ile limon suyunu karıştırarak bir süre bekletip soğumadan içiniz.

Kekik suyunu hazırlayacak vaktiniz yoksa çay olarak içmenizi tavsiye edebilirim. 1 çay bardağı kuru kekik ya da 2 çay kaşığı taze kekiği 1 bardak kaynar suyun içine ekleyerek 3-4 dakika dinlendirin. Aldığınız tat acı gelirse bal ve limon yardımıyla bu tadı yumuşatabilirsiniz. Kendi ellerinizle hazırladığınız zayıflama çayınız hafif ılıdıktan sonra tüketmeye gayret ederseniz çay fazla acımadan midenize indirmiş olursunuz. Kekik çayı bekledikçe tadı kaçacak ve acıyacaktır.

Gün içinde, öğün aralarında ve yahut aç karnına. Acı gelmesi halinde meyve suyu ile tatlandırıp, bal ilave ederek içebilirsiniz. Günde bir fincandan fazla tüketmeniz önerilmez. Nedeni ise doz aşımında karşılaşılan mide yanması, reflü, baş ağrısı, baş dönmesi şikayetleridir.