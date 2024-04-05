Kekik: Sorunları bitirmeye bir tutam yeter! Yapmak sadece 10 dakika... Kekik suyunun faydaları nelerdir?

Kekiğin Faydaları Nelerdir?

*A, C, E, K, B6 vitaminlerini de bulundurmaktadır.

*Özellikle idrar yolları hastalıklarına karşı birebirdir. Ayrıca böbreklerde oluşan taşları parçalama da ve düşürme de faydalıdır.

*Vücuttaki iltihabı kurutuyor.

*Hazmı kolaylaştırıyor.

*İştah açıcı özelliği de bulunmaktadır.

*Mide sorunlarına karşı da çok faydalıdır.

*Ayrıca gözü ve kalbi de kuvvetlendirir.

*Özellikle düzenli olarak kullanımda görme gücünü ve kuvvetini artırıyor.

*Bağırsaklarda oluşan kurtları da düşürür.

*Fiziki ve ruhi bitkinliğe karşı da çok faydalıdır.

*Kasık ağrılarına da iyi gelir.

*Özellikle iştah açıcı da özelliği de bulunmaktadır.

*Ayrıca ter ve ağız kokusunu da gidericidir.

*Uykusuzluğa karşı da çok faydalıdır.

*Kekik yağı özellikle baş ağrısına, karın ağrılarına, mide kramplarına iyi gelir.

*Göğse ve sırta sürüldüğü zaman öksürüğe, astıma, bronşite ve boğmacaya da iyi gelir.

*Sara hastalığına karşı da çok faydalıdır.

*Kansızlık yani anemi hastalığına karşıda etkilidir.

*Kekik tohumu öğütülüp bir bezle basura konursa basur küçülür ve yok olur.

*Solunum yolu rahatsızlarını tedavi eder.

*Bağışıklık sistemini güçlendirir.

*Egzama gibi ciltte oluşan hastalıkların iyileşmesini sağlar.

*Kan basıncını düşürür ve yüksek tansiyonu önler.

*Kabızlığı ve şişkinliği önleyici özelliği de bulunmaktadır.

*Uykusuzluk sorununu da giderir.

*Romatizma ağrılarına da iyi gelmektedir.

*Cilt problemlerine karşı da iyi gelir.

*Diş eti hastalıklarına da iyi geliyor.

*Mide de biriken kötü gazların atılmasını da sağlar.

*Vücuttaki bakterilerle de savaşır.

*Kanserle savaşıyor, kanser hücrelerini yok ediyor.

Kekiğin Kullanımı Nasıldır?

En çok baharat olarak kullanılır.

Yapraklarından çayı da yapılmaktadır.

Öğütülmüş haline kullanılmaktadır.

“Kekik çayı nasıl demlenir?” 10 dakikada hazır...

2 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ekleyin. 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Kuru kekik çayı da yapabilirsiniz.

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