Kekik nasıl ve hangi yemeklerde kullanılır? Kekik otu ve lezzetli çayının faydaları

Kekik, kullanım alanı oldukça geniş bir baharat. Hem sebze hem et yemeklerine aromatik kokusu ile farklı bir hava katar. Hatta kahvaltıda salçanın ya da zeytinin üstüne de kekik serpmek bizde adettir ve pek çok sofrada da sevilir. Üstelik kekik sadece yemekleri lezzetlendiren bir baharat olarak değil farklı şekillerde de kullanılır.

Kekik nedir?

Ballıbabagiller familyasından olan kekik 4-5 santim yükseklikte oluşur. Birçok yararı bulunan kekik geçmişten günümüze kadar önemini koruyarak bugünlere kadar gelen bir bitkidir. Taze toplanarak kurutma işleminden geçirildikten sonra tüketime hazır hale gelmektedir. Pek çok hastalığı önleyip bazı hastalıkların da ilerlemesini durduran ot sayesinde insanlar şifa bulmaktadır. Doğada bu otun tek bir çeşidi değil aksine onlarca çeşidi mevcuttur. Çok çeşitli olan kekik otu insan vücuduna pek çok fayda sağlayarak öne çıkmaktadır.

Kekik hangi yemeklerde kullanılır?

Kekik; et yemeklerinde, sebze yemeklerinde ve taze olarak salatalarda çokça kullanılır.

Tüm et yemeklerine çok yakışsa da en yaygın kullanımı kırmızı et yemekleri. Kuzu etinin baskın kokusunu örttüğü için çokça tercih edilir. Mangalda, barbeküde ya da eti marine ederken bolca kekik kullanılması lezzetine lezzet katar. Tüm tavuk yemeklerinde de rahatça kullanılabilir.

Kekik kullanım alanları

Kekik ilk çağlardan itibaren ilaç, gıda, içecek, tekstil, boya, parfümeri ve kozmetik gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Antimikrobiyal özellikleri nedeniyle organik hayvancılıkta yem rasyonlarına antelmintik (solucan düşürücü) ve antibiyotik amaçlı ilave edilebilmektedir.

Kekik çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır?

Kekik çayı nasıl demlenir ibrahim saraçoğlu?

Taze kekikten çay, demleme yöntemi ile hazırlanır. Kekik çayı için bir çaydanlığa taze kekik yapraklarını koyun, ardından üzerine sıcak su ekleyerek demlemeye bırakın. 15 dakikanın ardından kekik çayı yapraklarını süzün. Sıcak olan kekik çayı içinde bal ya da limon koymayı da tercih edebilirsiniz.

Kekik çayının faydaları

Kekik çayı, hafızayı canlandırmaya, baş ağrılarını ve kas gerginliğini hafifletmeye, öksürükleri yatıştırmaya, ateşi düşürmeye, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Mükemmel bir doğal sakinleştiricidir. Bunun yanında sindirim sistemini destekler ve arındırır.

Kekiğin ve kekik yağının faydaları