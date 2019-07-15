Kekik çayının sağlığa 9 faydası

Kekik bir bakıma mutfaklarda en fazla sebze yemeklerini tatlandırmak amacıyla tercih edilebilir. Bunun yanı sıra çorba, balık ve et için kullanılabilecek en ideal baharatlar arasında yer almaktadır. Tabii ki tüm şifalı bitkiler gibi kekiğin de yalnızca mutfaklarda kullanılmadığını belirtmemiz gerekiyor.

Şifalı bitkilerden yararlanmanın en iyi yollarından biri olan çay olarak tüketmek, kekik için de geçerlidir. Kekik çayı hem farklı ve lezzetli bir çaydır, hem de sağlık açısından birçok derdin de devasıdır. Aşağıda kekik çayının sağlığa faydaları detaylı şekilde yer almaktadır.

Kekik Çayının Faydaları

1- Antioksidan etkisi var.

2- Öksürüğünüzü alır.

3- Üzerinizde ki yorgunluğu atar.

4- Vücudunuz için gereken mineralleri içermektedir.

5- Boğaz ağrılarınıza iyi gelir.

6- Ağız içn yaralarınıza oldukça iyi gelir.

7- Diş eti hastalıklarına iyi gelmektedir.

8- Soğuk algınlığında çok büyük etkisi vardır.

9- Baş ağrılarınızı geçirmektedir.