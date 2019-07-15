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Kekik çayının sağlığa 9 faydası

Kekik yaklaşık olarak 350 adet farklı türü bulunan ve faydaları saymakla bitmeyen bir bitkidir. Bazı kekik türleri bahçe ekimine uygundur. Kekik, pembe veya leylak renkli çiçekler açar ve hoş bir kokuya sahiptir. Ancak bahçelerinizde kekik var ise arılara karşı hazırlıklı olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde kekik nektarı arılar için çok çekici olduğundan bahçenizde bol bol arı bulunacaktır. Bunun yanında en lezzetli balların kekik nektarı ile üretildiğini de hatırlatalım. Kekik çayının faydaları için okumaya devam ediniz.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
Kekik çayının sağlığa 9 faydası

Kekik bir bakıma mutfaklarda en fazla sebze yemeklerini tatlandırmak amacıyla tercih edilebilir. Bunun yanı sıra çorba, balık ve et için kullanılabilecek en ideal baharatlar arasında yer almaktadır. Tabii ki tüm şifalı bitkiler gibi kekiğin de yalnızca mutfaklarda kullanılmadığını belirtmemiz gerekiyor.

Şifalı bitkilerden yararlanmanın en iyi yollarından biri olan çay olarak tüketmek, kekik için de geçerlidir. Kekik çayı hem farklı ve lezzetli bir çaydır, hem de sağlık açısından birçok derdin de devasıdır. Aşağıda kekik çayının sağlığa faydaları detaylı şekilde yer almaktadır.

Kekik Çayının Faydaları

1- Antioksidan etkisi var.

2- Öksürüğünüzü alır.

3- Üzerinizde ki yorgunluğu atar.

4- Vücudunuz için gereken mineralleri içermektedir.

5- Boğaz ağrılarınıza iyi gelir.

6- Ağız içn yaralarınıza oldukça iyi gelir.

7- Diş eti hastalıklarına iyi gelmektedir.

8- Soğuk algınlığında çok büyük etkisi vardır.

9- Baş ağrılarınızı geçirmektedir.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
  1. Antioksidan
  2. Öksürük
  3. Diş eti hastalıkları
  4. Ağız içi yaraları
  5. soğuk algınlığı
  6. Baş ağrıları
  7. Boğaz ağrıları
  8. mineraller
  9. Yorgunluk
  10. kekik
  11. kekik çayı

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