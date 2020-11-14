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Kadın - Aile Kekik çayının faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Kekik çayının faydaları nelerdir?

Sofralarımızın önemli baharatlarından biri olan kekiğin binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle etin yanına en çok yakışan baharatlardan olan kekiğin çay olarak tüketimi durumunda da oldukça önemli faydaları vardır. Peki, Kekik çayının faydaları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:27:00 -
Kekik çayının faydaları nelerdir?

Soğuk algınlığı, öksürük, grip gibi hastalıklar kış aylarında daha çok görülmektedir. Vücudumuz hastalık sinyallerini vermeye başladığında içimizi ısıtmak için hemen bitkisel çaylara yöneliriz. Kekik çayı belki ezberlerin dışında kalsa da kış için oldukça büyük öneme sahip. İşte kekik çayının sağladığı yararlar...

Kekik çayının faydaları nelerdir?

Antioksidan özelliğe sahiptir.
– Romatizma ağrısını azaltır.
-Hazımsızlığı giderir, şişkinlik ve gaz sorunlarını ortadan kaldırır.
– Ağız içinde oluşan aftları giderir.
– Diş eti hastalıklarına iyi gelir.
– Baş ağrılarını hafifletir.
– Antiseptik özelliğinden dolayı mikropları öldürmeye yardımcı olur.

Kekik Çayı, suyu ve yağı olarak çeşitli biçimlerde kullanılan bu bitki, öksürük ve gribal enfeksiyonlara iyi gelmektedir.

Kekik'in özellikleri

Alışılmış kekik aslında pek de alışılmış bir bitki değildir. Ufacık yaprakları canlandırıcı bir kokuya sahiptir ve etle yapılan tüm yemeklerin hoş bir tada sahip olmasını sağlar. Kekik geleneksel olarak maydonoz ve defne yaprağıyla beraber toplanır ve Fransız buket garnisi adı verilen ve çorbalara, yahniye ve diğer bazı ana yemeklere konulan çeşniye dönüşür. Küçük kekik yaprakları önemli oranda antiseptik özelliğe sahip olan bir uçucu yağ içerir. Etrüskler ve Mısırlılar kekiği ölülerini mumyalamak için kullanırlardı. Birçok erken dönem kültüründe kekik ölümle ve aynı zamanda “anla” (zamanla) ilişkilendirilmişti. Solgun mor çiçeklerinin ölülerin ruhuna huzur getireceğine inanılırdı. Eski Yunan’da kekiği cenaze törenlerinde yakarlardı; tapınaklarda tütsü olarak ve evlerde böcekleri savan bir fumigant olarak kullanırlardı. Bu bitkinin cesaret verici özelliği olduğuna da inanılırdı. Kekiğin cins ismi Yunanca’daki “cesaret” ya da “tütsüleme” kelimesinden gelir. Cesaret kısmı kekiğin izini Romalılarla beraber İngiltere’ye kadar sürmüştür. Orta Çağ boyunca kralın maiyetindeki hanımefendiler şövalyelerini kekik dallarıyla bezeli şallarla karşıladılar

 

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