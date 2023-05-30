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Sağlık Kekik çayı her derde deva!
Sağlık

Kekik çayı her derde deva!

Yeniakit Publisher
2023-05-30 23:45:00 -
Kekik çayı her derde deva!

Mutfakların en sevilen baharatlarından kekik, sağlık için de çok faydalı. Kekik çayının sağlık problemlerine karşı destekleyici olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Kekik çayı kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere sağlık üzerine birçok faydası var. Yaklaşık 1 gram kekik içerisinde; K vitamini, kalsiyum, demir, manganez gibi önemli vitamin ve mineraller bulunuyor. Kekik çayının bu özellikleri, onu sağlık üzerinde olumlu etkiler gösteren bir bitki çayı haline getiriyor” açıklamasında bulundu.

 

Ballıbabagiller ailesine ait olan kekiğin yapılan araştırmalara göre 400’den fazla çeşidi bulunuyor. Kekik çayının, taze kekik dallarının veya kekik çiçeklerinin demlenmesi ile hazırlanan bir bitki çayı olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bir tutam kekik ve bir miktar sıcak su kekik çayı için yeterli. Kekik çayı yapılırken öncelikle yarım litre su bir çaydanlığa alınır ve kaynatılır. Ardından yaklaşık 1 tatlı kaşığı kuru veya taze kekik bardağa alınır ve üzerine kaynayan su eklenir. Üzeri kapalı bir biçimde 10-15 dakika demlenmeye bırakılır. Demlendikten sonra süzülerek tüketilir. İsteğe bağlı olarak bir çay kaşığı bal ve limon ilave edilebilir” dedi.

Kekik çayı bağışıklığı güçlendiriyor

Laboratuvar ortamında yapılan bazı çalışmalara göre kekiğin kan basıncını düşürmeye yardımcı olurken aynı zamanda da antioksidan bakımından oldukça zengin bir bitki olduğunu söyleyen Tuba Örnek, “Yapılan bilimsel araştırmalara göre kekiğin içerisinde antibakteriyel özelliklere sahip önemli bileşenler bulunuyor. Kekik çayı, sindirim sistemini rahatlatmaya ve hazımsızlığı gidermeye yardımcı olurken; bağışıklık sistemini güçlendirmeye, solunum yollarını rahatlatmaya, kilo kontrolüne ve stresi azaltmaya destek oluyor. Kekik çayı içeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde akne, mantar gibi cilt sorunlarına bağlı semptomların hafiflemesine de yardımcı oluyor” diye konuştu.

Hipertansiyon ve diyabeti olanlar kekik çayı tüketmemeli

Kekik çayının güzel kokusu ve güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle eski zamanlardan bu yana pek çok insan tarafından tüketildiğini paylaşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bazı kişiler için kekik çayı tüketimi zararlı olabilir. Bu kişilerin başında hipertansiyon, diyabet gibi kronik bir sağlık sorunu bulunan insanlar gelir. Bu kişiler kekik çayı tüketmesi kan basıncının veya kan şekerinin kontrolsüz bir biçimde düşmesine neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre kekiğin kan dolaşımını hızlandırıcı özelliği bulunuyor. Özellikle kan sulandırıcı özelliği bulunan ilaç kullananların veya yakın zamanda cerrahi bir operasyon geçirecek olanların doktorlarına danışmadan kekik çayı tüketmesi önerilmez. Aynı zamanda bazı araştırmalar kekiğin vücutta östrojen gibi davranabileceğini gösteriyor. Bu nedenle hormon ilacı kullananlar da kekik tüketiminden uzak durmalı” dedi.

Hamilelik döneminde olan kadınlar kekik çayı tüketmeden önce doktora danışmalı

Hamilelik döneminde anne adayının rahmindeki fetusun plasenta aracılığıyla annenin tükettiği yiyecek ve içeceklerden faydalandığını söyleyen Tuba Örnek, “Bu süreçte annenin tükettiği faydalı besinler olduğu gibi zararlı besinler de bebeğe ulaşır. Hamilelikte kekik çayı tüketimi üzerinde yapılan yeterli bilimsel çalışma olmamakla birlikte hamile kadınların kekik ve kekik çayı tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekir. Ayrıca kekik yağı tüketimi üzerine laboratuvar ortamında yapılan bazı araştırmalar, kekiğin hamile kadınlarda düşüğe ve erken doğuma neden olabileceğini gösteriyor” şeklinde konuştu.
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