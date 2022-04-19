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Ekonomi Kekiğin tanımı genişletildi! Kırmızıbiber ilk kez tebliğe girdi
Ekonomi

Kekiğin tanımı genişletildi! Kırmızıbiber ilk kez tebliğe girdi

Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği'nde düzenlemeye gidildi. Düzenleme ile birlikte kekiğin, kırmızı pul biberin özelliklerini içeren tanımı ve karışım oranları genişletildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 13:24:00 - 2022-04-19 14:09:31
Kekiğin tanımı genişletildi! Kırmızıbiber ilk kez tebliğe girdi

Sofralardaki lezzetin tamamlayıcısı hoş kokulu kekik, doğada zor koşullarda toplanıp, kurutuluyor ve baharat olarak pazara sürülüyor. Alınan yeni kararla birlikte kekik olarak kabul edilen bitki ailesine farklı cinsler de dahil edildi.

Origanum, Coridothymus ve Satureja cinsleri de kekik ailesine etkendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği'nde yaptığı düzenlemeyle "kekik" tanımını genişleterek, Origanum, Coridothymus ve Satureja cinsleri tanım içine ekledi.

Tebliğ'de kekiğin hazırlanması, işlenmesi, depolanması ve nakledilmesi yer aldı

Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Öğütülmüş, ufalanmış ve bütün haldeki baharatı ve karışımlarını kapsayan tebliğle, baharatın tekniğine uygun, hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında taşıması gereken özellikler belirlendi.

Kekiğin içine farklı maddeler katılmayacak

Buna göre, baharata ve karışımlarına ürünlerin kendi doğasından gelen nişasta hariç olmak üzere nişasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu maddeleri katılmayacak. Baharat karışımlarının rutubet oranı yüzde 15'i, tuz oranı yüzde 5'i geçemeyecek.

Kırmızıbiber ilk kez tebliğe girdi

Zahter, limonotu, ipek pul kırmızıbiber, yeşil karabiber tanımları ve ürün özellikleri ilk kez tebliğe eklendi. Bu kapsamda pul kırmızıbiber üretiminde, tohum ve parçaları ayrılarak üretim yapılması durumunda, ürün ipek pul kırmızıbiber olarak da adlandırılabilecek.

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Pul biber karışımları yeniden belirlendi

İpek pul kırmızı biberlerde tohum ve parçaları kütlece yüzde 2'yi, ilave edilecek yemeklik bitkisel sıvı yağ ağırlıkça yüzde 6'yı, tuz miktarı yüzde 7'yi, toplam yağ miktarı kuru madde üzerinden yüzde 9'u geçemeyecek.

Karışımlarda baharat dışında sadece tuz var

Köri, farklı bileşimlerde üretilebilen bir baharat karışımı olup, bileşiminde baharat dışında sadece tuz olabilecek. Zerdeçalda kurkumin miktarı en az yüzde 2 olacak.

Türkiye için önemli bir ihraç ürünü olan ve çoğunluğu Denizli'de olmak üzere ülkede kültürel yetiştiriciliği yapılan Origanum'un yanı sıra Coridothymus ve Satureja da kekik tanımı içerisine alındı.

Kekiklerin etiketinde, "Kekik" ibaresi ile birlikte ait olduğu cinsi (Origanum, Thymus, Coridothymus veya Satureja) ürün adı olarak veya bileşenler listesinde belirtilecek.

Kekik için uçucu yağ oranı

Kekik için aromatik yönden zenginliğini gösteren uçucu yağ miktarı Origanum'da yüzde 2 olacak.

Piyasalar 2023'ün sonuna kadar tebliğe uygun hale getirilecek

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31 Aralık 2023 tarihine kadar bu tebliğ hükümlerine uymak zorunda olacak. Bu tarihten sonra, tebliğe aykırı ürünler piyasada bulunamayacak.

 

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