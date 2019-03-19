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Keiretsu Forum Türkiye ve Türk Hava Yolları arasında işbirliği

Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı ile dünyanın en çok noktaya uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) global bir işbirliğine imza attı.

19 Mart 2019 Salı 11:23
Keiretsu Forum Türkiye ve Türk Hava Yolları arasında işbirliği

Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı ile dünyanın en çok noktaya uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) global bir işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında gerçekleştirilen stratejik partnerlik, Invest on Board’un girişimcilik ekosistemine katkısını artıracak ve Invest on Board’u dünyadan girişimcilerin gözdesi konumunda tutmaya devam edecek.



Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağlarından Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı ile dünyanın en çok noktaya uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) global bir işbirliğine imza attı. İş birliği kapsamında, 5 yıldan fazla süredir Türk Hava Yolları’nın uçak içi eğlendirici ekranlar vasıtasıyla girişimcileri yatırımcılar ile buluşturduğu Invest on Board platformunda yatırımcılar, yolculuğun keyfini çıkarırken, Keiretsu Forum’un geniş yatırım ağı içerisindeki girişim fırsatlarını değerlendirebilecekler.


Keiretsu Forum Türkiye ve dünyanın en geniş uçuş ağına sahip Türk Hava Yolları arasında gerçekleştirilen stratejik partnerlik, Invest on Board’un girişimcilik ekosistemine katkısını artıracak ve Invest on Board’u dünyadan girişimcilerin gözdesi konumunda tutmaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:23
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