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KEİPA Başkanvekili Öztürk: “Türkiye, enerjide avantaja sahip”

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 53.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:07
KEİPA Başkanvekili Öztürk: “Türkiye, enerjide avantaja sahip”

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 53. Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye’yi KEİPA Başkanvekili, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk başkanlığındaki TBMM heyeti temsil etti.


Kurumun faaliyetlerine ilişkin video gösterilen toplantıda bazı üyelere KEİPA onur madalyası takdim edildi. AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk’e madalyasını Asadov takdim etti.


Toplantıda konuşma yapanAK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk “Enerji güvenliği açısından kilit bir ülke olan Türkiye, önceliklerine göre yerlilik, sağlamlık, çeşitlilik, arz güvenliği, rekabet gücü ve çevre dostu olma ilkelerine dayalı enerji temin etme konusunda bir geçiş sürecindedir. Türkiye’de 2017 yılında, arz güvenliği, yenilenebilir ve yurtiçi kaynaklarla yerlileştirme ve tahmin edilebilir piyasa şartları olmak üzere üç sac ayağından oluşan milli enerji ve maden politikası hayata geçirilmiştir. Enerji verimliliği çalışmaları ise tüm hızıyla devam etmektedir. Türkiye coğrafi konumu ve jeopolitik yapısıyla özellikle, hidrolik enerji, rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyeli bakımından AB ülkelerine kıyasla, son derece elverişli ve avantajlı bir konuma sahiptir. Yenilenebilir enerji yatırımlarına büyük önem veren Türkiye, ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle, Avrupa’daki tüketici pazarları arasında jeo-stratejik bir konuma sahiptir. Bu bağlamda Türkiye, bölgesel enerji stratejisini geliştirirken, gerek doğu-batı, gerek kuzey-güney enerji koridorları üzerindeki konumunun güçlendirilmesini göz önünde bulundurmaktadır. Sürdürülebilir enerji ve kalkınma için, liberal, şeffaf, rekabetçi bir enerji piyasasının oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle KEİ ülkeleri arasında, diğer alanlarda olduğu gibi enerji alanında da işbirliğini teşvik etmeli, ticaretin arttırılmasına yönelik etkin çalışmalar yapmalıyız” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:07
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