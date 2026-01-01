Kehaneti tutmayan sahte peygamber gözaltına alındı

Gana’da kendisini peygamber ilan eden ve ‘Ebo Noah’ (Ebu Nuh) olarak tanınan Evans Eshun, tüm dünyada “modern bir Nuh’un Gemisi” inşa ettiğin görüntülerle gündeme gelmişti. Eshun, Tanrı’dan “ilahi bir vizyon” aldığını, dünyada büyük bir sel felaketi yaşanacağını iddia etmiş, Tanrı’nın dünyayı şiddetli yağmurlar ve seller yoluyla yok edeceğini, bu nedenle kendisine kurtuluş gemileri inşa etme görevi verildiğini savunmuştu.

3 YIL SÜRECEK YAĞMUR KEHANETİ

Ağustos ayında YouTube’da yayımlanan “Ne Olacak ve Nasıl Olacak” başlıklı videosunda Ebo Noah, 25 Aralık’tan itibaren üç yıl boyunca aralıksız yağmur yağacağını ileri sürmüştü. Bu süreçte, inşa ettiğini iddia ettiği gemilerden birinde yaşamayı planladığını söylemişti.

Gemi inşaatına dair paylaşımları hem Gana’da hem de uluslararası alanda büyük ilgi gördü. Sosyal medyada milyonlarca izlenen videolarda Eshun, on adet gemi yaptığını iddia ederek tekneleri ve inşaat malzemelerini takipçilerine gösterdi.

Kehaneti tutmayan sahte peygamber halkı yanıltmak ve asılsız korku yaymaktan dün akşam polis tarafından gözaltına alındı.