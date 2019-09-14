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Kefirin faydaları nelerdir? Evde kefir yapımı! Kefir zayıflatırmı?

Keçi veya inek sütünden, özel bir maya mantarıyla hazırlanan, ayran tadında, hafif ekşimsi içecek olan kefir sağlık ve kilo kontrolü açısından onemli bir rol taşımaktadir. Uzmanlar Vitamin deposu olan kefirin evde hazırlanmasını önermektedir.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:45
Kefirin faydaları nelerdir? Evde kefir yapımı! Kefir zayıflatırmı?

Zengin probiyotik içeriğine sahip olan kefir, yağ oranı düşük, sodyum ve kolestrol bakımından da yoksuldur. Güzel bir kalsiyum deposu olan kefir, vücudumuz için gerekli olan A vitamini ve karbonhidratlar açısından ise zengindir. Oldukça düşük kaloriye sahip olan kefir (1 bardak 100 kalori) uzmanların sıklıkla önerdiği diyet listelerindede önemli bir yere sahiptir.

KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

BASUR DÜŞMANI KEFİR

Mide de oluşan zararlı bakterileri öldüren ve bu organların hastalığa yakalanma riskini azaltan kefir hazmı kolaylaştırmaya ve kabızlık, basur gibi sorunların giderilmesindede etkili olmaktadır.

ZAYIFLATAN KEFİR

Genellikle bağırsakları düzenli şekilde çalışmayan metabolizması yavaş kişiler kilo problemi yaşarlar. İşte burada da kefir mucizesi devreye giriyor. Kefir bağırsakların düzenli çalışmasını sağladığı için kilo problemi yaşayan insanların vazgeçmediği besinler arasında yer alır. Bağırsakları düzenli şekilde calıştirmak için sabah akşam bir su bardağı kefir içmek yeterli olacaktır.

SAĞLIKLI UYKU

Uykusuzluk problemi yaşayan kişiler, akşam yatmadan önce bir su bardağı kefir, bu problemi ortadan kaldırıp rahat uyumanızı sağlayacaktır.

KEFİRLE KIRIŞIKLIĞA SON

içindeki zengin besin deposundan dolayı kefir cilt içinde vazgeçilmezdir. cilt maskesi olarak da kullanılan kefir yaşlanmadan kaynaklanan cilt kırışıklıklarını giderir ve hücrelerin canlı kalmasını sağlar. Kefir aynı zamanda kuru cilt dostudur düzenli kullanımda cildin nem dengesini sağlar.

KEFİRLE PARLAYAN SAÇLAR

Kefirin içerdigi zenginlikler saymakla bitmiyor. Kefirin icerisindeki Kalsiyum potasyum E vitamini B vitamini ve C vitamini zayıflayan saç hücrelerine etki edip saç sorunlarının giderilmesinde de yardımcı olacaktır. Evde hazırlanmış doğal kefir saçlara uygulanıp 1 saat bekletilir ve bol suyla yıkanır.

KARACİĞER VE KALP DOSTU

Kefirin en bilinen faydalarından biride kan temizleme özelliğine sahip olmasıdır. Karaciğer ve kalbe faydası olan kefir düzenli kullanıldığında kanı temizlemeye yardımcı olmaktadır. Temizlenen kan damlarda oluşabilecek problemleri en aza indirir.

Bukadar zengin içeriğe sahip olan mucizevi kefiri yapmak hiçte zor değil. İşte bu sağlık deposunun tarifi.
EVDE KEFİR YAPILIŞI : Bir litre sütü kaynatın. Sütün üzerinde oluşan kaymağı plastik bir süzgeçle alın. Cam bir kavonaza aldığınız kaynamış süt Oda sıcaklığına getirildikten sonra sütün içerisine mayalanması için 1 yemek kaşığı kefir tanelerini ilave edin. Tahta kaşıkla karıştırın. Kabın üzerini temiz bir bez ile kapatıp 48 saat mayalanmaya bırakın.

KEFİR YAPIMI PÜF NOKTALARI

* Tahta kaşık.
* Cam kavanoz.
* Metal olan hic birşey değdirmemek.
* 48 saat mayalandırmak.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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