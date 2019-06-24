0553 313 94 23

Kefe Yaylası yaz aylarında Denizlililerin akınına uğruyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl yenileyerek modern bir hale getirdiği Kefe Yaylası’nda kamp sezonu açıldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:49
Kefe Yaylası yaz aylarında Denizlililerin akınına uğruyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl yenileyerek modern bir hale getirdiği Kefe Yaylası’nda kamp sezonu açıldı. Tesisleriyle tüm ihtiyaçların karşılandığı Kefe Yaylası, sıcaktan bunalan ve yayla havası almak isteyen misafirlerini bekliyor.


Denizli’de turizm sektörünün daha da ilerlemesi ve kentin yayla turizminin merkezi olması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl yenilenen Kefe Yaylası, yeni sezona "merhaba" dedi. Serinhisar İlçesinin Yatağan Mahallesi’ndeki 1350 metre rakımda bulunan Kefe Yaylası modern yüzüyle misafirlerini bekliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yenilediği Kefe Yaylası’ndaki 171 bin metrekarelik alan içerisinde restoran, büfe, manav, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, 24 saat sıcak su, duş, Yörük çadırı ve 300 çadır kapasiteli kamp alanı bulunuyor. Kamp yapmak isteyen ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kefe Yaylası özellikle havanın bunaltıcı sıcağından kaçmak isteyenlerin alternatifi olacak.



Yayla turizminde önemli bir nokta


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kefe Yaylası’nın sadece Denizlilileri değil, başta çevre iller olmak üzere pek çok kentten misafir ağırladığını söyledi. Denizli’nin yayla kültürü ve yayla turizminin merkez noktalarından biri olduğunu dile getiren Başkan Zolan, “Denizlimizin önemli güzelliklerinden biri olan Kefe Yaylası geçtiğimiz yıl yaptığımız düzenlemeler ile modern bir hal aldı. Kamp yapmak, dinlenmek, sevdikleriyle rahat ve güvenli bir şekilde birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımıza yeni sezonda da hizmet etmeye başladık" dedi.



Denizli, yayla turizminin merkezi


Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı da kente kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Zolan, "Yayla turizminin Batı Anadolu’da en önemli merkezlerinden biriyiz. Başta hemşehrilerim olmak üzere tüm misafirlerimizi yaylalarımıza bekliyor bu eşsiz değerlerimizin keyfini yaşamaya davet ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:49
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2 terörist daha öldürüldü!
    1. 2 terörist daha öldürüldü!
    2. Yüksekova’da sarıkız örümceği görüldü
    3. Kazak milyarder 140 milyon euroluk dev..
    4. İkinci el satıcıları imtihanda ter..
    5. Zonguldak Kömürspor’dan ayrıldı,..
    6. İstanbul seçimi bitti, sahillerde..
    7. Bakan Akar, Bahçeli görüşmesinde..
    8. BAKKA Haziran Ayı Yönetim Kurulu..
    9. Koyun yıkamaya giden abi kardeş..
    10. Söke Belediyesi araç filosunu..
    11. Başkan Bozdoğan, mahallerde..
    12. Dündar: “Muhtarlar bizim yol..
    13. Kahta Belediyesi ilaçlama..
    14. Beyazgül çocuk trafik eğitim parkını..
    15. "Türkiye'nin dönem başkanlığında İİT..
    16. Adana merkezli terör operasyonu..
    17. MESKİ, Kepirli’nin içme suyu sorununu..
    18. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    19. Bakan Çavuşoğlu: “S-400 alımından..
    20. Namık Kemal Spor’a modern tesis
    21. Putin'den Rus ordusuna savaş hazırlığı..
    22. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    23. Kan bağışçılarına plaket
    24. AK Partili isimden çok kritik uyarı!..
    25. Silistre zaferi; Şehadeti mareşalliğe..
    26. AK Parti’yi içeriden çökertme planı..
    27. Tellere takıldı 20 dönümlük tarla kül..
    28. Yaşlı adam kamyonetin altında böyle..
    29. Beşiktaş'ta kamp programı belli oldu
    30. Adaylarını çekmişlerdi... Haydar Baş..
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı