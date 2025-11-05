Kediyi, tabloyu bırakın, hırsızlığı anlatın

Buğra Kardan İstanbul

CHP’li belediyelerde dönen dalavereleri dikkatten kaçırmak güçleşti. Bu durum kukla Genel Başkan Özgür Özel ve ekibini ajitasyonlara, manipülasyonlara sarılmaya sevk etti. Özel, “Siyasi cadı avı” söylemiyle yargının yürüttüğü soruşturmaları sulandırma cihetine giderken fondaş medya ve trol ordusu ise empati toplama adına sokak hayvanlarını, heykelleri, tabloları ve olmayan hastalıkları kullanıyor. İşte CHP’lilerin son algı oyunları:

NELER UYDURMUYORLAR Kİ!

Yolsuzluktan tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Hasan Mutlu’nun sevgilisi olduğu iddia edilen Çağla Konat’ın hesabında toplamda 5.5 milyon TL gönderdiğini yok sayan fondaşlar, “Kedisi Bulut ortada kaldı” diyerek sokak kedisi üzerinden algı üretti. CHP’li Meclis Üyesi Bahar Bozkurt’un “Başkanımızın emaneti, sokağa atılmasına razı olmadık” diyerek kediyi evine alması kahramanlık olarak lanse edildi.

Tutuklanan Beykoz Belediye Başkan Alaattin Köseler’e vekâlet eden Özlem Gürzel Vural’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından Mustafa Kemal istismarına giden eski CHP’li Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, Mustafa Kemal’e ait tabloyu belediyeden alarak ayrıldı.

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in desteklediği sokak hayvanları barınağına bütçe kesintisi uygulandığı palavrası ortaya atıldı. Özer’in sahiplendiği Aslan adlı köpeğin belediye alanından çıkarıldığı iftirası dillendirildi.

CHP medyasında tutuklanan Başkan Abdül Batur’la ilgili asparagas bir habere yer verildi. Batur’un odasında bulunan kitapların ve defterlerin incelendiği iddia edildi.

Tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Başkan Rıza Akpolat’ın parkında yer alan heykel/plaketlerin söküldüğü savunuldu.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinden kurtulması için kanserle boğuştuğu iddiası yayılmaya çalışıldı. Adli Tıp Kurumu’nun Çalık’ın turp gibi olduğunu ortaya koyan raporlarına kör kalındı.

Duygu sömürüsü yapma adına Ekrem İmamoğlu’nun bel ağrıları varmış gibi bir intiba uyandırılma gayretine girildi.

PERDELEME İMKÂNI KALMADI

Akit’e konuşan Sosyolog Dr. İsmail Öz ise ısrarla yolsuzluğun ardında duran CHP’li cenahın ruh halini şöyle yorumladı: “CHP’nin ajitasyondan da manipülasyondan da bıkmadığını görüyoruz. Bunu Özgür Özel ve ekibinin, algı oyunlarıyla vurgunları kapatma gayretlerinden anlıyoruz. Bunu CHP’nin paralı habercilerinin, yorumcularının, trollerinin duygu sömürüleriyle yağmalamaları perdelemeye kalkmalarından çıkarıyoruz. Sinsi bir taktikle karşı karşıyayız. Tarihte mağduru oynayarak, ajitasyon ve manipülasyondan medet umarak hataları örtme girişimi çok. Büyük mütefekkirler güzel cümleler kullanıyorlar. İşte İslâm dünyasının önde gelen münevverlerinden Cabiri’nin manipülasyonla ilgili tanımlamaları ve örnekleri var. Schopenhauer, yalanı hakikat olarak sunanlara işaret ediyor. Aşağılık eylemleri yüce sembollerle maskeleyenlere dikkat çekiyor. CHP, şu anda bunu yapmıyor mu? Skandallara karışan belediye başkanlarını aklamak için Mustafa Kemal tablosunu kullanmıyor mu? Hayvan sevgisini istismar etmek için Bulut adlı kediden ya da Aslan adlı köpekten yararlanmıyor mu? Yine tutuklu belediye başkanlarından birinde lenfoma, diğerinde bel ağrısı olduğu yaygarası kopararak mağdur edebiyatı yapmıyor mu? Her şey açık. Tek gaye rüşvetten yargılananlara mağdur rolü vermek.

İNKÂRCI YOLA GELMEZ

Diploma davasında olanları hatırlamamak ne mümkün! Yatay geçişinin illegal olduğu kanıtlandığı hâlde İmamoğlu, haklı numaraları yaptı. Mahkemeye neler çektirdi! Gelinen aşamada CHP’nin ajitasyonları, manipülasyonları bırakmayacağı aşikârdır. Çünkü inkârcı ikna olmaz. Cahil eğitilir ama inkârcı yola gelmez. Neden? Çünkü inkârcı için menfaatleri temeldir. O menfaatler ki inkârcıyı komplolar yapmaya ve yalanlar savurmaya iter. Ve inkârcı bilir ki hakikatleri itiraf ettiği takdirde itibarı dibe vurur. İşte CHP’nin durumu böyledir. Özel de medyası da troll ordusu da tabanın zafiyetlerini idrak etmekte ve ona göre ilerlemektedir. Burada yegâne hedef ise abartılar ve köpürtülerle yolsuzlukları örtmek, tutuklananlara melek vasfı biçmektir. CHP ve türevleri uğraşları nafiledir. Milletin arif yönü bulunmaktadır. Beyinleri yıkananlar, miyoplar vardır ama halkın kahir ekseriyetinin ajitasyonlara ve manipülasyonlara karnı toktur. Ekrem İmamoğlu figürü, CHP ve türevlerince kanırta kanırta faydalanılıyor ama boşuna. İmamoğlu’nun bu ülkede seçim kazanma imkânı yoktur. Halk, her şeyin farkındadır. Yeni bir Sülün Osman hikâyesinin ülkeye dayatılasına izin vermez.”

Kaynak: Yeniakit Gazetesi