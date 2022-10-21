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Yerel Kediyi ezen sürücüye para cezası
Yerel

Kediyi ezen sürücüye para cezası

Konya'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye 2 bin 43 lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 10:12:00 - 2022-10-21 10:21:05
Kediyi ezen sürücüye para cezası

Konya'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan minibüs sürücüsüne 2 bin 43 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, bir sürücünün aracıyla sahipsiz kediye çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kediye çarpan aracı ve sürücüsünü tespit etti. Kedinin öldüğünü belirleyen ekipler, sürücüye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası uyguladı.

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