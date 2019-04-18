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Kediye tekme atma davasında karar açıklandı

Eskişehir'de, küçük çocuğu kediye tekme savurduğu için uyaran veteriner Turgay Özdemir, iki kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Veterinere saldıran dede ve baba hakkında açılan davada karar verildi.

18 Nisan 2019 Perşembe 19:28
Kediye tekme atma davasında karar açıklandı

Eskişehir'de 6 yaşındaki çocuğu kliniğinin önündeki kediye tekme savurduğu için uyaran veteriner Turgay Özdemir’e (60) saldıran dede ve baba, tutuksuz yargılandıkları davada 1’er yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

2017 yılı Haziran ayında Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki veteriner kliğini önünde yaşanan saldırı olayı iddiaya göre şöyle gelişti;

6 yaşındaki çocuk, dedesi Burhaniddin Erbay ile evlerinin bulunduğu apartmanın önüne geldi. Aynı binanın alt katında bulunan veteriner kliniğinin önündeki kediye tekme savurdu.

Tekme kediye isabet etmedi ama veteriner Turgay Özdemir, küçük çocuğu uyardı.

Tartışmaya çocuğun babası da dahil oldu

Bunun üzerine dede Burhaniddin Erbay, Özdemir ile tartışmaya başladı. İkilinin birbirlerini iteklemesi üzerine araya çevre sakinleri girdi. Ancak çocuğun babası Bora Erbay da gelip, tartışmaya dahil oldu.

Sol ayağı kırıldı

Baba Erbay, Özdemir’i boynundan tutarak, yere düşürdü. Düşme nedeniyle sol ayağı kırılan Özdemir, iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini de alıp, savcılığa şikayetçi oldu.

Soruşturma sonunda dede Burhaniddin Erbay ve baba Bora Erbay ile Turgay Özdemir hakkında Eskişehir 3'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘basit yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Burhaniddin Erbay ve Bora Erbay katılmazken, Turgay Özdemir, avukatı ile geldi.

Mahkeme, Turgay Özdemir'i, beraat ettirirken, Burhaniddin Erbay ve oğlu Bora Erbay'ı 'basit yaralama' suçundan 1’er yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 19:28
  1. Eskişehir
  2. Turgay Özdemir’

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