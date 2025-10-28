  • İSTANBUL
Yaşam Kedinin fareyle oyunu görenleri gülümsetti
Kedinin fareyle oyunu görenleri gülümsetti

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Elazığ’da bir kedi, yakaladığı fareyle uzun süre oyun oynadı. O anlar telefon kamerasına böyle yansıdı.

Elazığ’ın Rızaiye Mahallesi’nde, bir kediyle farenin arasında yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı. Kedinin farenin peşinden koştuğunu gören bir kişi, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı.

Kedi, yakaladığı fareyi bırakarak bir süre onunla oynadıktan sonra ağzıyla yakalayarak uzaklaştı.

