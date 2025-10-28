Kedinin fareyle oyunu görenleri gülümsetti
Elazığ’da bir kedi, yakaladığı fareyle uzun süre oyun oynadı. O anlar telefon kamerasına böyle yansıdı.
Elazığ’ın Rızaiye Mahallesi’nde, bir kediyle farenin arasında yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı. Kedinin farenin peşinden koştuğunu gören bir kişi, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı.
Kedi, yakaladığı fareyi bırakarak bir süre onunla oynadıktan sonra ağzıyla yakalayarak uzaklaştı.
Spor
Dünya Kupası eleme maçında şaşkına çeviren görüntüler! Ünlü kaleci, topu bırakıp fareyi yakalamaya çalıştı