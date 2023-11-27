'Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimi gerçek oldu

Olay, Kovancılar ilçesinde yaşandı. Park halinde bulunan bir aracın lastiğinin önünde fare gören kedi, hemen harekete geçip hayvanı gafil avladı. Kedi, patilerinin arasına aldığı fareyle uzunca bir süre oynadı. Ağzına aldığı fareyi önce merdivenlere getiren kedi, daha sonra çaresiz hayvanın yanında uzanıp onu seyretmeye başladı. Kedi, bir süre oynadığı fareyi daha sonra kendisine yemek yaptı.

Aynı kedinin, yaklaşık bir ay önce de yemeğini paylaşmamak için iki köpeğe kafa tuttuğu görüntüler güvenlik kamerasına yansımıştı.

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