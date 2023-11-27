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Sosyal Medya 'Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimi gerçek oldu
Sosyal Medya

'Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimi gerçek oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-27 14:12:00 -

Elazığ’da, yakaladığı fareyle çılgınlar gibi oynayan kedinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Aynı kedinin, yaklaşık bir ay önce de yemeğini paylaşmamak için iki köpeğe kafa tuttuğu görüntüler güvenlik kameralarına takılmıştı.

Olay, Kovancılar ilçesinde yaşandı. Park halinde bulunan bir aracın lastiğinin önünde fare gören kedi, hemen harekete geçip hayvanı gafil avladı. Kedi, patilerinin arasına aldığı fareyle uzunca bir süre oynadı. Ağzına aldığı fareyi önce merdivenlere getiren kedi, daha sonra çaresiz hayvanın yanında uzanıp onu seyretmeye başladı. Kedi, bir süre oynadığı fareyi daha sonra kendisine yemek yaptı.

Aynı kedinin, yaklaşık bir ay önce de yemeğini paylaşmamak için iki köpeğe kafa tuttuğu görüntüler güvenlik kamerasına yansımıştı.

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